В Таллинне такси Bolt вылетело в кювет и перевернулось: есть пострадавшие

Сегодня в 16.55 в Центр тревоги сообщили об аварии на Палдиском шоссе в Хааберсти, Таллинн, где с дороги съехал и перевернулся вверх колесами легковой автомобиль с логотипом такси Bolt, передает Postimees.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что, по первоначальным данным, 55-летний водитель легкового автомобиля потерял управление над транспортным средством и съехал в кювет. В машине также находилась 26-летняя женщина.
Пострадал водитель и пассажирка, скорая доставила обоих в больницу на проверку здоровья. Водитель был трезв.
Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.