Вт, 21.05.2019
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  • В Таллинне такси Bolt вылетело в кювет и перевернулось: есть пострадавшие

В Таллинне такси Bolt вылетело в кювет и перевернулось: есть пострадавшие

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Такси Bolt.

ФОТО: Postimees.ee lugeja foto

Сегодня в 16.55 в Центр тревоги сообщили об аварии на Палдиском шоссе в Хааберсти, Таллинн, где с дороги съехал и перевернулся вверх колесами легковой автомобиль с логотипом такси Bolt, передает Postimees.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что, по первоначальным данным, 55-летний водитель легкового автомобиля потерял управление над транспортным средством и съехал в кювет. В машине также находилась 26-летняя женщина.

Пострадал водитель и пассажирка, скорая доставила обоих в больницу на проверку здоровья. Водитель был трезв.

Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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