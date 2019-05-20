EKRE пообещали перевернуть госбюджет с ног на голову. Сеэдер и Ааб настроены скептически

Председатель EKRE Март Хельме сказал на партийном съезде в воскресенье, что нельзя соглашаться с мышлением, согласно которому, ничего нельзя сделать, потому что 80 процентов госбюджета в любом случае уже распределены и лишь 20 процентов бюджетных денег можно направить.

«Мы говорим, что эту цифру надо перевернуть с ног на голову, это абсолютно другой философский подход. Это чуждо всем, поскольку ни один чиновник или мейнстримный политик раньше так не думал», - сказал Хельме.

Вчера и сегодня министры обсуждают на мызе Вихула бюджетную стратегию и пожелания министерств на следующие четыре года.

Хелир-Валдор Сеэдер сказал Postimees, что хотя у коалиционных партнеров были разные предвыборные программы, на переговорах будут стараться исходить из того, что написано в коалиционном договоре. Сеэдер констатировал, что все зависит от результатов переговоров.

Ранее Postimees писал, что все вместе взятые мечты и нужды министров на следующие четыре года стоят пять миллиардов евро. Эта колоссальная сумма включается в себя дорогие общения партий, на языке чиновников - политические приоритеты. К их обсуждению надеются приступить сегодня вечером.

Однако уже к полудню стало ясно, что на сегодняшнем совещании придется много вычеркивать. Вынужденные расходы возросли, однако в бюджете на этот год есть дыра, по этой причине в воздухе повис вопрос о том, нужно ли уже сейчас сокращать расходы в бюджете следующего года.

Яак Ааб отметил, что на мызе Вихула пока ни одно пожелание министра не было вычеркнуто или одобрено. «Конечно, есть единый подход, коалиция также подчеркивала, что мы хотим провести государственную реформу. Это означает и бюджетирование с нулевой базой», - сказал Ааб.