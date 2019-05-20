Премьер-министр Украины намерен подать в отставку

Гройсман пошел на этот шаг после того, как ранее в тот же день новый президент страны Владимир Зеленский во время инаугурационной речи призвал украинский кабинет министров уйти в отставку. "Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - отметил Владимир Гройсман.

"Вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил Зеленский, обращаясь к членам правительства. Он также объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.