Видео: полицейский в последний момент спас мужчину от гибели под колесами поезда

В Индии полицейскому удалось в последний момент вытащить мужчину, провалившегося в проем между движущимся поездом и платформой. На видео произошедшего обратил внимание информационный портал The News Minute, передает Lenta.ru.
В воскресенье, 19 мая, 45-летний Ямунаппа опаздывал на поезд, ненадолго остановившийся на вокзале города Беллари, штат Карнатака. Отчаявшийся пассажир попытался запрыгнуть в вагон, однако поскользнулся и начал проваливаться в зазор между поездом и платформой.
На помощь Ямунаппе кинулись стоявший на платформе пассажир и полицейский. За несколько секунд им удалось вытащить мужчину.
«Состав уже отправился, когда человек пытался сесть в поезд и поскользнулся. Он был спасен в самый последний момент. Было много случаев, когда мы видели, как тела разрезало на две части в подобных ситуациях», — заявил Бапуджи, комиссар по безопасности на вокзале. Он добавил, что полицейского представят к награде за оперативность.
По словам племянника Ямунаппы, тот не пострадал.
Timely rescue by a police constable of a man who slips and gets dragged by moving train. This happened in Hosapet, Ktaka. pic.twitter.com/g2Mk6YGAZw— Sreedevi Jayarajan (@Sreedevi_Jay) May 20, 2019