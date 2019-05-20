Пн, 20.05.2019
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Видео: полицейский в последний момент спас мужчину от гибели под колесами поезда

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Скриншот видео.

ФОТО: Screenshot

В Индии полицейскому удалось в последний момент вытащить мужчину, провалившегося в проем между движущимся поездом и платформой. На видео произошедшего обратил внимание информационный портал The News Minute, передает Lenta.ru.

В воскресенье, 19 мая, 45-летний Ямунаппа опаздывал на поезд, ненадолго остановившийся на вокзале города Беллари, штат Карнатака. Отчаявшийся пассажир попытался запрыгнуть в вагон, однако поскользнулся и начал проваливаться в зазор между поездом и платформой.

На помощь Ямунаппе кинулись стоявший на платформе пассажир и полицейский. За несколько секунд им удалось вытащить мужчину.

«Состав уже отправился, когда человек пытался сесть в поезд и поскользнулся. Он был спасен в самый последний момент. Было много случаев, когда мы видели, как тела разрезало на две части в подобных ситуациях», — заявил Бапуджи, комиссар по безопасности на вокзале. Он добавил, что полицейского представят к награде за оперативность.

По словам племянника Ямунаппы, тот не пострадал.

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