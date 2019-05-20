Видео: полицейский в последний момент спас мужчину от гибели под колесами поезда

В воскресенье, 19 мая, 45-летний Ямунаппа опаздывал на поезд, ненадолго остановившийся на вокзале города Беллари, штат Карнатака. Отчаявшийся пассажир попытался запрыгнуть в вагон, однако поскользнулся и начал проваливаться в зазор между поездом и платформой.

«Состав уже отправился, когда человек пытался сесть в поезд и поскользнулся. Он был спасен в самый последний момент. Было много случаев, когда мы видели, как тела разрезало на две части в подобных ситуациях», — заявил Бапуджи, комиссар по безопасности на вокзале. Он добавил, что полицейского представят к награде за оперативность.