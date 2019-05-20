Суд отправил пьяного водителя за решетку на 2,5 года

Газета пишет, что 52-летний Тийт, согласно обвинению, последний раз был пойман нетрезвым за руль автомобиля 24 февраля вечером в деревне Копли, находящейся между Карья и Пярсама. Мужчина потерял управление и съехал в кювет.

Всего девятью днями ранее он давал в суде показания относительно аналогичного преступления. Седьмого декабря он съехал в кювет и суд назначил ему месяц шокового тюремного заключения. Оставшийся год и шесть месяцев были условными. Также у него на год и три месяца забрали водительские права.