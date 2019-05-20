Пн, 20.05.2019
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  • Суд отправил пьяного водителя за решетку на 2,5 года

Суд отправил пьяного водителя за решетку на 2,5 года

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Таллиннская тюрьма.

ФОТО: Tairo Lutter

Суд отправил за решетку на 2,5 года водителя, неоднократно наказанного за вождение в нетрезвом виде, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

Газета пишет, что 52-летний Тийт, согласно обвинению, последний раз был пойман нетрезвым за руль автомобиля 24 февраля вечером в деревне Копли, находящейся между Карья и Пярсама. Мужчина потерял управление и съехал в кювет.

Всего девятью днями ранее он давал в суде показания относительно аналогичного преступления. Седьмого декабря он съехал в кювет и суд назначил ему месяц шокового тюремного заключения. Оставшийся год и шесть месяцев были условными. Также у него на год и три месяца забрали водительские права.

Шоковое тюремное заключение мужчина начал отбывать с 15 марта. Однако еще до этого он успел съехать в кювет в деревне Копли. Мужчина совершил новое преступление во время испытательного срока. Прокурор потребовал год заключения, судья согласился. Однако теперь ему придется отсидеть срок, который изначально был условным. Таким образом, он должен будет провести в тюрьме 2,5 года.

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