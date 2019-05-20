На выборах в Европарламент проголосовало более 14 процентов избирателей

В интернете проголосовали 94 558 человек, а на участках 32 069 человек, сообщила избирательная комиссия.

За тот же период на проходивших пять лет назад выборах Европейского парламента на избирательных участках проголосовали 27 092 человека, а в интернете к 20 часам проголосовали 60 044 человека. Всего проголосовали 9,7 процента избирателей. К вечеру пятого дня на прошедших несколько месяцев назад выборах Рийгикогу проголосовали 189 532 человека, то есть 21,5 процента избирателей.

Предварительное голосование во всех избирательных участках проходит до вечера 22 мая. На выборах в Европейский парламент открыто 444 участка. В этот период можно проголосовать как в участке по месту жительства, так и в участке, где организуется голосование за пределами места жительства. В каждом самоуправлении есть по меньшей мере один участок, где организуется голосование вне места жительства. Более точную информацию можно найти в картографическом приложении.