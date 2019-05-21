Вт, 21.05.2019
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  • Сильнейший пожар в Пеэтри: полностью выгорел склад бытовой техники

Сильнейший пожар в Пеэтри: полностью выгорел склад бытовой техники
ФОТО И ВИДЕО!

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Сегодня, 21 мая, после полуночи в спасательный центр поступило сообщение о пожаре на улице Ляйки-теэ в Пеэтри. Пожарные и полиция прибыли за считанные минуты. Складское здание практически полностью выгорело. 

Нет информации о том, были ли в здании были люди, ничего также не сообщается о возможных пострадавших. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники спасательных служб, полиция и автомобиль скорой помощи. 

«Огонь не распространился на соседние здания», — сказала пресс-секретарь спасательного центра и добавила, что так как пожар произошел в ночное время, внутри не должно было быть людей.  

Предприятие Ärieksperdi OÜ, склад и представительство которого расположено по адресу Ляйке теэ, 32/3 в Пеэтри, занимается оптовой продажей домашней техники и является дистрибьютором различных производителей. 

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщила Postimees, что быстрого развития в работах по тушению нет: «Это масштабный пожар, поэтому неизвестно, когда он будет потушен».

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