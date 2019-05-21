Сильнейший пожар в Пеэтри: полностью выгорел склад бытовой техники

Нет информации о том, были ли в здании были люди, ничего также не сообщается о возможных пострадавших. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники спасательных служб, полиция и автомобиль скорой помощи.

«Огонь не распространился на соседние здания», — сказала пресс-секретарь спасательного центра и добавила, что так как пожар произошел в ночное время, внутри не должно было быть людей.

Предприятие Ärieksperdi OÜ, склад и представительство которого расположено по адресу Ляйке теэ, 32/3 в Пеэтри, занимается оптовой продажей домашней техники и является дистрибьютором различных производителей.