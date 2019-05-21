Вт, 21.05.2019
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Умер великий Ники Лауда

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Niki Lauda

ФОТО: HEINZ-PETER BADER / REUTERS

В понедельник в возрасте 70 лет умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда,  передает sports.ru.

С середины прошлого года у австрийца возникли серьезные проблемы со здоровьем, в результате чего потребовалась пересадка легких. Ники два месяца провел в больнице, а в начале 2019 года снова попал в больницу из-за гриппа. В последние дни австрийская пресса утверждала, что Лауде проводили диализ почек в Швейцарии. 

Ники умер в окружении семьи. 

«С глубокой печалью сообщаем, что наш любимый Ники тихо скончался в понедельник в окружении семьи. Его уникальные достижения как спортсмена и бизнесмена были и будут незабываемыми, как и его неустанный интерес к действию, его прямолинейность и смелость. 

Он был образцом для подражания и ориентиром для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом, и его будет не хватать», – говорится в заявлении семьи Лауды.

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