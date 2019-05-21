21 мая 2019, 7:48
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Порабощение, которое выдавалось за доблесть. По следам секс-культов
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Неделю назад в Германии произошел трагический случай: в номере гостиницы были найдены три застреленных из арбалета человека, а в другом городе - еще две мертвые женщины. Местные СМИ сообщали, что все пятеро погибших были фанатиками средневекового культа секса. К сожалению, это не единственный случай за последнее время, когда подобные культы привели к страшным последствиям.
Трагический случай в Германии
В гостиничном номере в Баварии уборщица обнаружила трупы. Перед ней предстала жуткая картина: 53-летний Торстен В. и 33-летняя Керстин Е., держась за руки, лежали на кровати, а тело 30-летней Фарины Ц. - на полу рядом с кроватью. У всех были ранения от стрел. Полиция нашла в комнате три арбалета.
Считается, что сначала Фарина Ц. пристрелила пару, а потом и себя.
В понедельник в доме Фарины Ц. в Витингене были найдены еще два женских трупа. Одна из женщин, 35-летняя учительница начальной школы, Гертруда Ц. была партнером Фарины Ц. Другой женщине было 19 лет, но она не была опознана.
С момента выхода новостей в немецких СМИ появилась информация о Торстене В., который был лидером культа.
К женщинам, которые выступали против культа, он относился как к сексуальным рабыням, контролируя их с помощью физической силы и психологических манипуляций.
Участники культа разделяли интерес к средневековому фольклору, а Торстен В. являлся владельцем магазина средневековой атрибутики. Там продавались оружие и флаги в средневековом стиле, а на витрине стоял странный женский манекен, перевязанный веревкой и цепями и обмазанный красной краской.
С журналистами поговорила некая пара, которая боялась, что неопознанная 19-летняя женщина может оказаться их дочерью. После знакомства с Торстеном В. их дочь перестала связываться с семьей.
Два года назад молодая женщина познакомилась с Торстеном В. на занятиях по боевому искусству. Жизнерадостная девушка изменилась — отдалилась от знакомых и стала депрессивной. Она покрасила волосы в чёрный и ушла из дома, - рассказывают её родители.
В начале Карина восторженно говорила о Торстене, рассказывает мать. Отец отметил, что по сей день не понимает, как можно таким образом манипулировать человеком в течение четырех-шести недель.
Сексуальное рабство в США под предлогом самосовершенствования
В конце 90-х годов в Олбани, штат Нью-Йорк, была основана компания сетевого маркетинга NXIVM. Его официальное занятие - курсы личного и профессионального развития. Однако в 2018 году Кит Раньер и несколько его союзников были арестованы за управление тайной организацией внутри этой компании, которая вербовала женщин в сексуальное рабство и помечала их инициалами Раньера.
На прошлой неделе в суде свидетельствовала бывшая участница культа, 32-летняя британка, названная только как Сильвия, пишет The New York Times. Она рассказала, что была последователем NXIVM около 13 лет. Она начала с курсов самосовершенствования, но позже ее пригласили присоединиться к тайному культу, который работал внутри организации.
Перед вступлением она должна была доказать, что настроена серьезно. Моника Дюран - женщина, которая пригласила ее присоединиться, приказала ей прислать обнаженную фотографию себя и отправить своим родителям письмо с признанием, что девушка работает проституткой.
Сильвии давали задания, такие как отправка новых обнаженных фотографий Раньеру. Задания нужно было выполнять немедленно и безоговорочно.
58-летний Раньер был обвинен в краже личных данных, вымогательстве, принудительном труде, отмывании денег, мошенничестве и сексуальном рабстве. Пять женщин - союзники Раньера - признали вину по разным обвинениям, и в настоящее время судят только Раньера.
Лидер культа делился своей "мудростью" и этическими стандартами со своими последователями, хвастаясь несколькими научными степенями, и даже сравнивая себя с Альбертом Эйнштейном и Махатмой Ганди.
В то же время он вербовал женщин в рабство, помечал их инициалами, приказывал жертвам дать ему контроль над их банковскими счетами и недвижимостью, а также рассказать самые глубокие и темные секреты, указывает прокурор.
Многие из этих женщин имели сексуальные отношения с Раньером. В суде было сказано, что среди них была и одна 15-летняя девушка из Мексики.
"Это была организованная преступность, и Кит Раньер был лидером этой группы", - заявила в суде федеральный прокурор США Таня Хаджара. "Он был неприкосновенным".
Адвокат Раньера утверждает, что основатель NXIVM помог своим последователям добиться личностного роста, и что женщины действовали по собственной воле.
Ритуал обозначения инициалами, фанатическая принадлежность к группе, эмоциональная зависимость, групповое мышление, чувство страха и вины - вот механизмы, с помощью которых действуют лидеры деструктивных культов, рассказал психотерапевт порталу TVNET.
Охотницы за миллионерами в России
В прошлом году внимание мира привлек известный белорусский самопровозглашенный "секс-гуру" Алексей Лесли (настоящее имя - Александр Кирилов) и его самая известная последовательница — сотрудница белорусского эскорт-агентства Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка. Они были арестованы в прошлом году за проведение незаконных сексуальных тренировок в Таиланде, где провели в тюрьме около девяти месяцев.
Лесли и Рыбка были осуждены за предоставление сексуальных услуг. Секс-тренинги рекламировались как занятия, чтобы стать лучшими любовниками. Но тайская полиция считает, что их истинной целью была проституция.
Движение под руководством Лесли, описанное самой Рыбкой в интервью для русской службы новостей Би-би-си, имело все признаки секс-культа.
В прошлом десятилетии Лесли опубликовал книгу "Игра мастера и охотницы". "Мастера" - это мужчины, обученные секс-гуру, а "охотницы" - женщины, которые прошли обучение соблазнению. Последователи Лесли информируют друг друга о проведении "охоты", а по её завершении составляют отчет, который представляют "жертве" - чаще всего миллиардеру, олигарху или другому местному мажору. Так было в случае с российским олигархом Олегом Дерипаской, о котором Рыбка написала отчет в своей книге.
Татьяна Никонова, журналист и секс-блогер, считает, что Лесли и его последователи подобны секте. На это указывают культ личности и методы психологического манипулирования, которые применяются на последователях. Она считает, что "гарем" Лесли "работает в интересах Алексея Лесли и близких ему людей".
"Женщина - это просто материал", - отмечает Никонова.