Хави завершил блистательную спортивную карьеру

39-летний каталонский хавбек сыграл за катарский «Аль-Садд» во встрече азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом» (0:2).

Ранее стало известно, что Хави после окончания карьеры игрока возглавит клуб из Катара.

Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне» (767 матчей). С 2000 по 2014 год он выступал за сборную Испании и провел 133 матча.

С «Барселоной» Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок. Также он является 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.