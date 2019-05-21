Фото: Honda врезалась в стену дома

Во вторник около половины второго ночи в Вильянди на улице Кауба произошло ДТП: автомобиль Honda въехал в стену дома, снес пол-лестницы и врезался в припаркованную машину, пишет Sakala.
«По неизвестным до сих пор причинам Honda выехала на встречную полосу, врезалась в стену дома, а затем в каменную лестницу, - сказал побывавший на месте ДТП фотограф Кенно Соо. - Удар был настолько сильный, что одна из ступенек была снесена. Honda затем врезалась в припаркованный на улице Volkswagen».
Люди в результате происшествия не пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются. Пока неизвестно, был ли водитель трезв.