Вт, 21.05.2019
Намного приятнее жить под щебетание птиц под деревьями на берегу лесного озера, чем в ласнамяэском панельном доме. Яанус Виханд

Фото: Honda врезалась в стену дома

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Во вторник около половины второго ночи в Вильянди на улице Кауба произошло ДТП: автомобиль Honda въехал в стену дома, снес пол-лестницы и врезался в припаркованную машину, пишет Sakala.

«По неизвестным до сих пор причинам Honda выехала на встречную полосу, врезалась в стену дома, а затем в каменную лестницу, - сказал побывавший на месте ДТП фотограф Кенно Соо. - Удар был настолько сильный, что одна из ступенек была снесена. Honda затем врезалась в припаркованный на улице Volkswagen».

Люди в результате происшествия не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются. Пока неизвестно, был ли водитель трезв.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ