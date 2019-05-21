Фото: Honda врезалась в стену дома

«По неизвестным до сих пор причинам Honda выехала на встречную полосу, врезалась в стену дома, а затем в каменную лестницу, - сказал побывавший на месте ДТП фотограф Кенно Соо. - Удар был настолько сильный, что одна из ступенек была снесена. Honda затем врезалась в припаркованный на улице Volkswagen».