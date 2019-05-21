Великобритания и Италия сотворили сенсации

Записанные в беспросветные аутсайдеры хоккейного чемпионата мира итальянцы и британцы продлили пребывание в элите еще на один год.
Италия проиграла шесть предыдущих поединков на ЧМ со счетом 2:45, однако для "Скуадры Азурры" матчи с Россией, Швецией не были главными. Сборная Австрии - вот соперник, к которому Италия готовилась. Австрийцы на бумаге выглядели предпочтительнее визави - в их составе есть и игрок НХЛ - Михаэль Раффль из "Филадельфии". Но ни его двух шайб, ни двукратного перевеса по броскам в створ ворот итальянцев не хватило для победы. Основное время матча закончилось вничью, а в серии буллитов вратарь сборной Италии и немецкого "Адлера" Андреас Бернард сумел в нужный момент справиться с попытками Австрии. 4:3 в пользу Италии и австрийцы, минимум на год, прощаются с элитой мирового хоккея, а итальянцы впервые с 2007 года сыграют в высшем хоккейном дивизионе два года подряд.
Еще более невероятным получился сценарий матча Франция - Великобритания. Французы с 23-й по 27-ю минуту забросили три шайбы в ворота Джи-Би, но британцы сумели отыграться к 45-й минуте, чему поспособствовали три передачи Бен О’Коннора, отчисленного через три дня после заключения контракта с клубом КХЛ "Барыс". В овертайме британцы дожали "трехцветных" - победная шайба на счету Бена Дэвиса. Британия, которая в новейшей истории лишь раз до этого года выступала в элите, также продлила себе прописку в элитном хоккейном обществе. Франция, приехавшая на этот ЧМ без шести ведущих игроков, отправляется на перевоспитание в первый дивизион.