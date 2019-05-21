Великобритания и Италия сотворили сенсации

Италия проиграла шесть предыдущих поединков на ЧМ со счетом 2:45, однако для "Скуадры Азурры" матчи с Россией, Швецией не были главными. Сборная Австрии - вот соперник, к которому Италия готовилась. Австрийцы на бумаге выглядели предпочтительнее визави - в их составе есть и игрок НХЛ - Михаэль Раффль из "Филадельфии". Но ни его двух шайб, ни двукратного перевеса по броскам в створ ворот итальянцев не хватило для победы. Основное время матча закончилось вничью, а в серии буллитов вратарь сборной Италии и немецкого "Адлера" Андреас Бернард сумел в нужный момент справиться с попытками Австрии. 4:3 в пользу Италии и австрийцы, минимум на год, прощаются с элитой мирового хоккея, а итальянцы впервые с 2007 года сыграют в высшем хоккейном дивизионе два года подряд.