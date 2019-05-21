Опрос: центристы теряют русских избирателей

По данным опроса общественного мнения, проведенного в мае социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, в общем рейтинге партий первое место по-прежнему сохраняют реформисты, которых поддерживают 27% избирателей, на второй позиции Центристская партия (20%), на третьей - EKRE (17%), Isamaa и социал-демократы делят четвертую строчку с 10%, а не прошедшая в парламент партия "Эстония 200" замыкает список наиболее популярных партий (8%).

Большие различия сохраняются в популярности партий у избирателей, поделенных по национальному признаку: так, эстонцы отдают наибольшее предпочтение Партии реформ (31%) и EKRE (19%), центристов поддерживают 13% избирателей эстонской национальности, Isamaa - 12%, а соцдемов - 11%.