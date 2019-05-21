Мамаев и Кокорин надеются выйти на свободу, прокуратура против

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие реальные сроки по делу о драках, рассчитывают, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, передает sports.ru.
«Ждут решения апелляционной инстанции и этапа в колонию. Футболисты надеются, что суд сократит срок и отпустит «по отсиженному».
Есть шанс выйти по УДО, ведь срок уже подошел (с учетом перезачета «день в СИЗО за полтора в колонии»)», – рассказала Меркачева.
Однако для футболистов есть и очень плохая новость: гособвинение обжаловало приговор - «Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых, они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия – предварительный сговор», – сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Братья Кокорины за участие в двух драках в центре Москвы были приговорены в совокупности к 1 году и 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – к 1 году 5 месяцам.