Мамаев и Кокорин надеются выйти на свободу, прокуратура против

«Ждут решения апелляционной инстанции и этапа в колонию. Футболисты надеются, что суд сократит срок и отпустит «по отсиженному».

Есть шанс выйти по УДО, ведь срок уже подошел (с учетом перезачета «день в СИЗО за полтора в колонии»)», – рассказала Меркачева.

Однако для футболистов есть и очень плохая новость: гособвинение обжаловало приговор - «Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых, они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия – предварительный сговор», – сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.