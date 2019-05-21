Фото: ну очень своеобразная новинка для маленьких санузлов

Умные решения по экономии места всегда приветствуются, вопрос в том, как далеко вы собираетесь зайти и как использовать странные устройства, пишет Kodustiil. В любом случае, новый способ сэкономить место в ванной - это то, о чем можно поговорить.
Речь идет об унитазе, в бачок которого вмонтирована небольшая раковина.
Возникает вопрос, удобно ли пользоваться раковиной, ведь чтобы помыть руки, к ней нужно подойти сбоку. А если по бокам достаточно места, зачем устанавливать такое сооружение, в сущности, предназначенное для маленьких и тесных помещений?
Между прочим, решение очень экологичное, поскольку вода используется дважды: сначала для мытья рук, а затем для спуска воды в унитаз.
Еще одно неудобство: так как унитазы чаще всего подключается только к холодной воде, руки тоже придется мыть холодной водой.
Цены таких унитазов в зарубежных интернет-магазинах варьируются от 300 до 600 евро. Говорят, что в Эстонии тоже можно найти подобную игрушку. Но цена уже будет значительно выше - 600 евро.