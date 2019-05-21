Фото: ну очень своеобразная новинка для маленьких санузлов

Речь идет об унитазе, в бачок которого вмонтирована небольшая раковина.

ФОТО: amazon.co.uk

Возникает вопрос, удобно ли пользоваться раковиной, ведь чтобы помыть руки, к ней нужно подойти сбоку. А если по бокам достаточно места, зачем устанавливать такое сооружение, в сущности, предназначенное для маленьких и тесных помещений?

Между прочим, решение очень экологичное, поскольку вода используется дважды: сначала для мытья рук, а затем для спуска воды в унитаз.

Еще одно неудобство: так как унитазы чаще всего подключается только к холодной воде, руки тоже придется мыть холодной водой.