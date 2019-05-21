Слишком маленькая зарплата: Трудовая инспекция призвала к порядку 1400 предприятий

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, сектор перевозок - один из немногих, в котором между сотрудниками и работодателями заключен коллективный договор. «Коллективный договор предусматривает, что минимальная зарплата водителей, занимающихся внутригосударственными перевозками, должна быть не менее 620 евро. В ходе рутинной проверки выяснилось, что почти половина предприятий этого сектора не выполняют требования, установленные в законе и в коллективном договоре», - сказала Марипуу.

Предприятия, получившие извещения, можно разделить на две группы. В первой группе оказалось 664 компании, платившие сотрудникам зарплату от 0 до 499 евро. Во второй группе - 742 предприятия, которые платили работникам от 500 до 619 евро. Внимание первых обратили на то, что они не выполняют не только условия коллективного договора, но и введенное правительством требование минимальной ставки. Предприятиям второй группы напомнили, что выплачиваемая ими зарплата - ниже установленной в коллективном договоре.

Марипуу заметила, что акция принесла результаты: более половины предприятий начали исполнять требования закона. Через полгода после получения предписаний 60% предприятий из первой группы, где люди получали до 499 евро, переместились во вторую группу. В подавляющем большинстве работникам стали платить 500 - 619 евро. 10% решили начать соблюдать коллективный договор и платить работникам зарплату выше 620 евро. Во второй группе (зарплата 500-619 евро) 26% предприятий начали платить сотрудникам более высокую зарплату.