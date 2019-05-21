Утечка угарного газа в салоне красоты: посетителей эвакуировали

В 17.31 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Йыхви на улице Вахе в одном из салонов красоты от газового котла идет странный запах. Прибывшие на место спасатели обнаружили и утечку угарного газа, закрыли газовый кран, эвакуировали людей и проветрили помещения, сообщили в пресс-службе Идаского спасательного центра.