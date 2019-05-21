Вт, 21.05.2019
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Утечка угарного газа в салоне красоты: посетителей эвакуировали

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Газовая колонка.

ФОТО: Peeter Langovits

В Йыхви в салоне красоты в понедельник вечером начал распространяться угарный газ. Спасатели эвакуировали находившихся в здании людей.

В 17.31 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Йыхви на улице Вахе в одном из салонов красоты от газового котла идет странный запах. Прибывшие на место спасатели обнаружили и утечку угарного газа, закрыли газовый кран, эвакуировали людей и проветрили помещения, сообщили в пресс-службе Идаского спасательного центра.

Сотрудники скорой помощи осмотрели на месте одного человека, который был в порядке и не нуждался в госпитализации. Решением аварийной ситуации занялся техник газового оборудования.

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