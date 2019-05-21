Вт, 21.05.2019
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"Ювентус" нашел нового тренера

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epa07587827 Lazio's coach Simone Inzaghi reacts during the Italian Serie A soccer match SS Lazio vs Bologna FC at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 20 May 2019. EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

ФОТО: MAURIZIO BRAMBATTI / EPA

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в «Ювентусе».

На прошлой неделе спортивный директор туринцев Фабио Паратичи встречался с 43-летним специалистом, и тот дал согласие на назначение в «Ювентус».

Контракт Индзаги с римским клубом рассчитан до 2020 года. В этом сезоне «Лацио» выиграл Кубок Италии и за тур до конца чемпионата серии А занимает 8-е место.

Кроме того, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри, которого «Челси» собирается уволить, назначив вместо него главного тренера «Дерби» Фрэнка Лэмпарда.

Ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри по окончании нынешнего сезона.

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