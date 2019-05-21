"Ювентус" нашел нового тренера

На прошлой неделе спортивный директор туринцев Фабио Паратичи встречался с 43-летним специалистом, и тот дал согласие на назначение в «Ювентус».

Контракт Индзаги с римским клубом рассчитан до 2020 года. В этом сезоне «Лацио» выиграл Кубок Италии и за тур до конца чемпионата серии А занимает 8-е место.

Кроме того, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри, которого «Челси» собирается уволить, назначив вместо него главного тренера «Дерби» Фрэнка Лэмпарда.