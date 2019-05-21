Батарейная тюрьма выставлена на продажу

Период проведения аукциона составляет шесть месяцев, в течение которых заинтересованные в приобретении недвижимости смогут ознакомиться с объектом и условиями продажи, а также сделать собственное предложение. Крайний срок подачи заявок – 14.00 12 ноября 2019 года. Подробная информация об условиях продажи Батарейной морской крепости можно найти на сайте www.patarei.eu.

Батарейная морская крепость расположена по трем адресам: улица Каларанна, 28, улица Каларанна, 30 и улица Весиленнуки, 4. Детальная планировка DP030970 касается Батареи и Летной гавани, а детальная планировка DP037880 распространяется на Каларанна, 28 и Весиленнуки, 4. Права и обязанности, вытекающие из детальных планировок, перейдут к будущему собственнику недвижимости. На участках может быть построено до одиннадцати зданий, назначение объектов недвижимости - жилое, коммерческое и социальное.

Чтобы принять участие в публичных торгах, нужно направить письменную заяку до 14.00 12 ноября 2019 года в офис Riigi Kinnisvara AS по адресу Lelle 24, 11318 Tallinn. Предложение самой высокой цены выигрывает аукцион. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 60 дней после утверждения его результатов.