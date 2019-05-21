В Силламяэ пройдет театральный фестиваль, спектакли которого можно смотреть в сети

Ида-Вируский центр профессионального образования организует в Силламяэ театральный фестиваль для любительских коллективов «Все дороги ведут в театр». Фестиваль начнется в 10 часов 30 мая в Силламяэском филиале профцентра. Одновременно начнется прямая трансляция в интернете - все спектакли на протяжении трех фестивальных дней можно будет посмотреть в интернете.
Прямая трансляция будет вестись на YouTube-канале Ида-Вируского центра профобразования.
Видеозаписи спектаклей участники фестиваля смогут скачать в хорошем качестве. Посмотреть на свое выступление со стороны особенно важно для любительских театральных коллективов, отмечают в центре профобразования.
При этом вход на сам фестиваль будет бесплатным.
Ида-Вирумааский центр профессионального образования впервые провел театральный фестиваль - необычное для себя мероприятие - в 2017 году. Как сказал на открытии первого фестиваля Ханнес Метс, директор центра профобразования, “мы обучаем в нашем центре различным профессиям и хотя театр это не наша сфера, но актер – это тоже профессия, и поэтому в наших стенах родилась такая идея”.
Идея организовать театральный фестиваль принадлежит режиссеру любительского театра центра профобразования UNDERWORLD Анне Терещенко. В первый год фестиваль проходил два дня и было показано 19 спектаклей, на следующий год фестиваль вырос и продлился три дня, количество спектаклей тоже увеличилось до 26. В этом году в те же сроки количество заявок дошло до своего рекордного числа, и в период с 30 мая по 1 июня зрители увидят 30 спектаклей в исполнении театральных коллективов из четырех стран: Эстонии, Латвии, Беларуси и России.