В Силламяэ пройдет театральный фестиваль, спектакли которого можно смотреть в сети

Прямая трансляция будет вестись на YouTube-канале Ида-Вируского центра профобразования.

Видеозаписи спектаклей участники фестиваля смогут скачать в хорошем качестве. Посмотреть на свое выступление со стороны особенно важно для любительских театральных коллективов, отмечают в центре профобразования.

При этом вход на сам фестиваль будет бесплатным.

Ида-Вирумааский центр профессионального образования впервые провел театральный фестиваль - необычное для себя мероприятие - в 2017 году. Как сказал на открытии первого фестиваля Ханнес Метс, директор центра профобразования, “мы обучаем в нашем центре различным профессиям и хотя театр это не наша сфера, но актер – это тоже профессия, и поэтому в наших стенах родилась такая идея”.