Сотворение бюджета на мызе: еще больший минус или обещания через край

Министр государственного управления Яак Ааб из Центристской партии был менее конкретным и признал, что и изменение базового закона нужно обсуждать. «Мы до этого еще не дошли. Скорее посмотрим с той стороны, какие у государства имеются расходы, и для более эффективной работы государства попытаемся найти места, где можно сэкономить, - сказал он. – Мы хотим серьезнее заняться государственной реформой. Это означает и нулевой бюджет, нужно раскрыть бюджет и начать с нуля. Поэтому бюджет будущего года будет самым сложным».

Еще более конкретным был на прошлой неделе министр финансов Мартин Хельме, который сказал, что снижение акцизов на алкоголь должно в любом случае произойти и уже с июля.

Еще в прежнем правительстве «Отечество» пришла к выводу, что акцизы нужно снижать (хотя раньше была согласна с их повышением), поэтому в этом вопросе она принципиально в одной лодке с EKRE. Но есть одно важное отличие – если EKRE хочет все равного какого снижения акцизов, то «Отечество» такого, при котором акцизная пропорции между легким и крепким алкоголем не менялись бы. Двух этих пунктов достичь трудно.

Несколько вариантов снижения акцизов

По данным Postimees, у Министерства финансов есть несколько вариантов снижения акцизов, которые различаются по объемам снижения и имеют разное влияние на бюджет. Среди них и варианты, которые нейтральны в плане бюджета как минимум 2020 года.

По словам Сеэдера, влияние возможных решений различаются, как различаются и позиции и отношения партий по тому, какой вариант лучше: «Больше всего на латвийскую границу ездят за пивом, в то же время это влечет за собой и покупку крепкого алкоголя. При этом влияние крепкого алкоголя (финансовое) на бюджет больше, чем влияние легкого алкоголя. Так что это сложная матрица, с которой придется согласиться».

Стоит отметить, что хотя для EKRE победой станет любое снижение акцизов, это все равно не будет чем-то незначительным. Четким знаком снижения акцизов станет более низкая цена на пиво. Но если акциз снизится лишь на несколько процентов, это изменение может обернуться маргиналом прибыли производителей и цены в магазинах останутся теми же.