Сотворение бюджета на мызе: еще больший минус или обещания за борт

Вчера утром парковка мызы Вихула заполнилась автомобилями темных тонов, прибывшие на задних сидениях которых члены правительства начали обсуждать в пальмовом доме мызы стратегию бюджета на следующие четыре года, а также бюджет будущего года. Из условного мешка пожеланий на пять миллиардов министры смогут разобрать по своим министерствам лишь малую часть – если дадут. Исполнение своих крупных обещаний партиям явно придется отложить на неопределенный срок.
Или не придется? Есть одно, – «а что будет, если…» - которое обсуждают между собой.
Этот возможный шаг и будущее акцизов на алкоголь – две главные темы, которые витают над партиями в Вихула. До их детального обсуждения вчера не дошли. Но утром, еще до того, как началось вчерашнее обсуждение в правительстве, лидеры партий, прихватив с собой каждый по однопартийцу, обговаривали основные вопросы вшестером.
Центральной идеей, обещающей получение дополнительных средств для исполнения обещаний, является изменение Закона о государственном бюджете, то есть базового закона. Ключевые политики EKRE уже определенно сказали, что полностью изменить прежнее понимание государственного бюджета. На совете партии лидер EKRE Март Хельме сказал, что коалиция достигла принципиальной договоренности по изменению госбюджета и изменению структурного определения бюджетного баланса.
Изменение закона как спасательный круг?
И действительно, изменив закон, можно было бы позволить себе еще больший дефицит, чем прежде. Сейчас с бюджетом нельзя уходить в минут больше, чем на 0,5 процента в год. Это более жесткое ограничение, чем позволяют правила Европейского союза, согласно которым уходить в минус можно до одного процента. Таким образом, теоретически Эстония может, меняя свой собственный закон, уводить себя в большие минусы.
Закон о бюджете требует, чтобы в трехлетнем исчислении бюджет находился в структурном балансе. Это означает, что если доходы большие, потратить можно меньше, поскольку в плохие годы придется экономить.
Отмена такой так называемой бабочки, более официально – обратной цикличности, также рассматривается в качестве идеи.
Еще до вчерашней встречи в Вихула о дефиците больше разрешенного сообщила партия «Отечество»: для нее важно соблюдение принципа сбалансированности бюджета. Она согласна с попавшим в коалиционный договор пунктом о нулевом бюджете, то есть пересмотреть все расходы и их необходимость. Но введение большего дефицита – это совсем другое дело. В то же время и ей ясно, что при нынешних правилах ни одна партия явно не сможет выполнить своих важнейших обещаний.
«Мы стараемся все же исходить из написанного в коалиционном договоре (в нем указано: «Считаем правильной исходящую из правил структурного баланса бюджетную политику»)», - сказал председатель «Отечества». «Есть цель - не жить сверх своих воможностей. Бюджетная политика все же не будет изменена диаметрально, поскольку и бюджетная политика последовательна – появляются новые обязательства, есть обязательства, взятые на себя прежде, уже принятые решения, инвестиции и так далее. За сутки тут никто ничего переворачивать не будет».
Министр государственного управления Яак Ааб из Центристской партии был менее конкретным и признал, что и изменение базового закона нужно обсуждать. «Мы до этого еще не дошли. Скорее нужно посмотреть, какие у государства имеются расходы, и для более эффективной работы государства попытаться найти места, где можно сэкономить, - сказал он. – Мы хотим серьезнее заняться государственной реформой. Это означает и нулевой бюджет: нужно раскрыть бюджет и начать с нуля. Поэтому бюджет будущего года будет самым сложным».
Еще более конкретным был на прошлой неделе министр финансов Мартин Хельме, который сказал, что снижение акцизов на алкоголь должно в любом случае произойти уже в июле.
Еще в прежнем правительстве «Отечество» пришла к выводу, что акцизы нужно снижать (хотя раньше была согласна с их повышением), поэтому в этом вопросе она принципиально в одной лодке с EKRE. Но есть одно важное отличие: если EKRE хочет все равного какого снижения акцизов, то «Отечество» - такого, при котором акцизные пропорции между легким и крепким алкоголем не менялись бы. Двух этих пунктов достичь трудно.
Несколько вариантов снижения акцизов
По данным Postimees, в Министерстве финансов есть несколько вариантов снижения акцизов, которые различаются по объемам снижения и имеют разное влияние на бюджет. Среди них и варианты, которые нейтральны в плане бюджета как минимум 2020 года.
По словам Сеэдера, влияние возможных решений различается, как различаются и позиции и отношение партий в отношении того, какой вариант лучше: «Больше всего на латвийскую границу ездят за пивом, в то же время это влечет за собой и покупку крепкого алкоголя. При этом влияние крепкого алкоголя (финансовое) на бюджет больше, чем влияние легкого алкоголя. Так что это сложная матрица, с которой придется согласиться».
Стоит отметить, что хотя для EKRE победой станет любое снижение акцизов, это все равно не будет чем-то незначительным. Четким знаком снижения акцизов станет более низкая цена на пиво. Но если акциз снизится лишь на несколько процентов, это изменение может обернуться маргиналом прибыли производителей и цены в магазинах останутся теми же.
Вчера вечером к восьми часам обсуждение закончилось, и перед тем как разойтись, во дворе мызы Вихула, министры успели начать игру в вычеркивания. Пяти миллиардов на пожелания министерств, к которым добавляются и дорогие обещания партий, в бюджете нет. Как обычно, средства распределят по принципу "что нужнее", и из этого сформируется своеобразная таблица. До какой строчки таблицы дотянутся возможности кошелька, частично зависит оттого, будет ли и каким образом изменен Закон о бюджете.