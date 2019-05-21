В Таллинне под колесами поезда погиб известный актер и журналист

По предварительной информации, мужчина пересекал железнодорожный переход на велосипеде в предусмотренном для этого месте. Он погиб от полученных травм на месте происшествия.

Подробности выясняются.

Юри Аарма. ФОТО: Meelis Meilbaum

Эстонский актер, музыкант и журналист Юри Аарма родился 30 мая 1951 года в России в Кировской области в семье депортированных эстонцев. В 1956 году он вместе с семьей вернулся в Эстонию, в школьные годы жил в Пярну. Его отец - Гуннар Аарма, брат - Аугуст Аарма и сестра Мария Тильк.

Юри женился на руководителе хора и учителе музыки Мерике Аарма, у них родились сын Киур Аарма и дочь Роози-Маэ Аарма.

Юри Аарма окончил Школу сценического искусства. После окончания обучения он до 1995 года работал актером Молодежного театра. С 1992 по 1996 год был штатным редактором на радио Kuku, затем одним из соавторов. С 1995 года был главным редактором журнала Teater. Muusika. Kino. Он вел передачу «Lauluga maale» вместе с Герли Падар.