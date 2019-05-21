Реликт эпохи Сависаара страдает от кризиса идентичности

Когда политик и шоумен Айвар Рийсалу в ноябре 2017 года ко всеобщему удивлению стал вице-мэром Таллинна, первым делом он заявил, что реликт эпохи Эдгара Сависаара, скандальное TTV ожидает либо приватизация, либо тотальное изменение содержания. По крайней мере, по-старому дальше продолжаться не может, обещал политик.

Но и сейчас, спустя почти два года, ничего особенно не изменилось. По словам Рийсалу, ему помешало то, что он не получил на реализацию своих планов политической поддержки.

Больше всего времени и усилий у вице-мэра ушло на то, чтобы найти для канала частного инвестора. «К нам много сватались. Некоторое время назад все хотели нас купить, - похвалился Рийсалу, добавив сразу же, что в последнее время ветры задули в другую сторону. - Как-то очень печально всё вышло. Все осторожничают». По словам Рийсалу, эстонский телевизионный и рекламный рынок параноидальный. В качестве причины он назвал жесткую конкуренцию и «разную чушь» бывшего министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского. Под последним вице-мэр имел в виду вступивший в силу прошлым летом Закон о рекламе, который, по сути, больше не разрешает рекламировать по телевидению алкоголь.

О рекордных убытках прошлого года, достигающих почти 700 000 евро, Рийсалу сказал, что слышит о них впервые. «Если они действительно так невелики, то я очень благодарен», - рассмеялся он. Но тут же сказал, что TTV, понесший большие убытки, нарушил принципы бюджетной политики организации, поэтому придется внести срочные коррективы.

«Что станет с каналом, покажет время. Рынок претерпевает большие изменения», - сказал Рийсалу, который уверен, что у канала есть своя ниша и аудитория. «Но в какой форме, частично или полностью в частных руках, это пока неизвестно. Мы ежедневно изучаем возможности», - резюмировал вице-мэр.

Хотя канал с каждым годом хочет все больше средств из бюджета, фонд сам ничего особенно не может заработать.

Может, просто закрыть канал? «Скажем так, что в порядке эмоционального мозгового штурма предлагались разные варианты, от закрытия до большого расширения, - сказал член совета TTV Андрес Коллист. – Но сейчас закрытие точно не актуально».

Совет обсудил и привлечение частного инвестора. «Вначале (в октябре 2017 года, когда сменился состав горуправы – прим. ред.) об этом много говорилось, но сейчас это как-то выпало из повестки», - сказал Коллист, по словам которого не стоит надеяться, что частные предприниматели увидят в телеканале золотую жилу. Скорее, совет ждет, чтобы правление представило свое видение, как вдохнуть жизнь в телеканал.

Член Таллиннского горсобрания и партии «Отечество» Прийду Пярна считает, что, с одной стороны, противостояние оппозиции Таллиннскому телевидению поутихло, поскольку его программа после ухода Эдгара Сависаара стала более нейтральной и качественной. И все-таки Пярна критикует его за то, что хотя канал с каждым годом хочет из бюджета все больше средств, фонд сам ничего особенного не может заработать. «Частный собственник немедленно закрыл бы канал, который не может продавать рекламу и зарабатывать прибыль», - заметил он. Кроме того, Пярна предположил, что летом горсобранию придется принять решение о внеочередном финансовом вливании в TTV, чтобы смягчить прошлогодние убытки.

Именно по экономическим причинам Пярна посчитал, что TTV в нынешнем виде необходимо закрыть. «Медиаимперию с развлекательным направлением город может себе позволить в том случае, если дороги построены, школы в порядке и детсады доступны, - сказал городской депутат. – Пошел ко дну Eesti Ühistupank и муниципальный магазин Lipo, однажды это случится и с TTV».

На TTV осуществили кибератаку

Глава TTV Таави Пукк назвал две причины, по которым в прошлом году они остались в минусе. Во-первых, пришлось экстренно модернизировать системы выдачи телепрограммы, которые, по словам Пукка, долгое время не обслуживались и находились в очень плохом состоянии. Кроме того, на телеканал была осуществлена системная кибератака. Решение технических проблем поглотило сотни тысяч евро.