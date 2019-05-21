Очумелые ручки или розыгрыш: необычный способ ремонта раковины потряс интернет

Интернет-пользователи боятся, что их разыграли, но все равно распространяют это видео, пишет портал Kodustiil.
В социальных сетях можно найти самые невероятные полезные советы по ремонту. Однако на видео запечатлены действия, которые не поддаются никакой логике.
Ok I’ve really seen it all now. pic.twitter.com/TgS1pHFiNQ— Rhaenys (@riamichaelss) May 14, 2019
Для ремонта раковины выбран самый необычный материал: лапша быстрого приготовления – так называемый бомжик. Мастер посыпает лапшу специями из пакетиков, а сбрызгивает все-таки клеем. Или не клеем? Как все запутанно!
Чем нелепее рекоментация в интернете, тем популярнее она становится. По крайней мере, это видео посмотрели почти двенадцать миллионов человек!