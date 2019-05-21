Вт, 21.05.2019
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  • Очумелые ручки или розыгрыш: необычный способ ремонта раковины потряс интернет

Очумелые ручки или розыгрыш: необычный способ ремонта раковины потряс интернет

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Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Интернет-пользователи боятся, что их разыграли, но все равно распространяют это видео, пишет портал Kodustiil.

В социальных сетях можно найти самые невероятные полезные советы по ремонту. Однако на видео запечатлены действия, которые не поддаются никакой логике.

Для ремонта раковины выбран самый необычный материал: лапша быстрого приготовления – так называемый бомжик. Мастер посыпает лапшу специями из пакетиков, а сбрызгивает все-таки клеем. Или не клеем? Как все запутанно!

Чем нелепее рекоментация в интернете, тем популярнее она становится. По крайней мере, это видео посмотрели почти двенадцать миллионов человек!

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