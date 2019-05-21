"Челси" согласился отпустить Эдена Азара в "Реал"

Отмечается, что фактором давления стал не только истекающий через 12 месяцев контракт с Азаром, но и необходимость соблюдать правила финансового фейр-плей УЕФА. «Челси» запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 года из-за за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.