Вт, 21.05.2019
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"Челси" согласился отпустить Эдена Азара в "Реал"

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Chelsea's Eden Hazard during the Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture date: 22nd April 2019. Picture credit should read: David Klein/Sportimage via PA Images

ФОТО: David Klein / Sportimage/PA Images

«Челси» готов продать нападающего Эдена Азара в «Реал» за £ 87 млн (около € 100 млн). Лондонский клуб долгое время отказывался снизить цену на бельгийского футболиста в £ 100 млн. Как сообщает championat.com, сейчас «Челси» готов отпустить игрока за меньшую сумму.

Отмечается, что фактором давления стал не только истекающий через 12 месяцев контракт с Азаром, но и необходимость соблюдать правила финансового фейр-плей УЕФА. «Челси» запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 года из-за за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.

Ранее сам футболист заявил, что принял решение относительно своего будущего. Контракт Азара с «Челси» истекает 30 июня 2020 года. Форвард выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне бельгийский футболист принял участие в 37 матчах чемпионата Англии, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.

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