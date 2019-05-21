Ядерный саркофаг в Тихом океане пошел трещинами

"У меня недавно была встреча с президентом Маршалловых Островов [Хильдой Хайни], она серьезно обеспокоена тем, что существует риск утечки отходов радиоактивных веществ, которые там захоронены", - передает ТАСС слова Гутерриша. В настоящее время бетонный купол над могильником радиоактивных веществ быстро разрушается, пишет Newsru.com.

Генсек ООН имел в виду захоронение примерно 85 тысяч кубометров радиоактивных отходов под бетонным куполом, устроенное Соединенными Штатами в гигантском кратере, образовавшемся на островке Рунит (атолл Эниветок, Маршалловы острова) после ядерного испытания в мае 1958 года. Туда же были сброшены зараженная почва и радиоактивный пепел с ряда других островов, на которых Вашингтон взрывал ядерные и водородные заряды. Все эти отходы были залиты бетоном толщиной всего 45 см.

Местные жители называют захоронение радиоактивных отходов ядерным гробом. В бетоне, десятилетиями подвергавшемся внешнему воздействию, образовались трещины, которые под влиянием сильных тропических циклонов будут лишь увеличиваться. Это, в свою очередь, может привести к полному разрушению купола и утечке радиоактивных отходов в океан.

"Мы все знаем, что Тихий океан стал местом проведения разрушительных ядерных испытаний, - отметил Гутерриш. - Последствия этого были очень драматичны в том, что касается здоровья людей и отравления океанских вод". Жители данного региона до сих пор нуждаются в помощи по устранению последствий ядерных испытаний, добавил генеральный секретарь.

С 1946-го по 1958 год Пентагон провел на Маршалловых островах 67 наземных, воздушных и подводных испытаний ядерного оружия - примерно по одному взрыву каждые два месяца.

В 1952 году на атолле Эниветок было произведено первое в мире испытание термоядерного оружия. А самым известным стало испытание под кодовым названием "Браво" на том же атолле 1 марта 1954 года, когда была взорвана водородная бомба мощностью 15 мегатонн, что в тысячу раз превысило мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года. Радиоактивный пепел осел на площади в 7 тыс. квадратных миль (более 18 тыс. квадратных километров).

По словам министра здравоохранения Маршалловых островов, после испытаний атолл был покрыт порошкообразным белым веществом. "Никто не знал, что это были радиоактивные осадки. Дети играли в "снегу" и ели его", - добавил он.

Ядерные взрывы привели к тому, что несколько островов были буквально стерты с лица земли. Другие, по мнению международных экспертов, практически навсегда останутся непригодными для жизни из-за высокого уровня радиации. Согласно данным правительства Маршалловых Островов, уровень смертности там от рака - один из самых высоких в мире.

Работы по ликвидации последствий ядерных взрывов и обеззараживанию территории начались в 1977 году. Четыре тысячи американских военнослужащих были направлены на Маршалловы острова для сбора и захоронения 73 тысяч кубометров радиоактивной почвы. Работы по созданию ядерного саркофага на острове Рунит были завершены в течение трех лет. Шесть участников этой операции, на которую было потрачено 218 млн долларов, умерли прямо во время работ. Предполагалось, что бетонный саркофаг станет временной защитой, пока не будет придуман более надежный способ захоронения ядерных отходов. Однако за прошедшие уже почти 40 лет ничего нового сделано не было.

По данным СМИ, среди захороненных на Руните радиоактивных веществ есть и наиболее опасный из них плутоний-239, период полураспада которого составляет 24100 лет.