Москвич лишился квартиры из-за фальшивой электронной подписи

О том, что доставшаяся ему по наследству квартира теперь принадлежит другому человеку, Роман узнал случайно, увидев на платежке за квартиру фамилию Машков. «Я поехал в Росреестр, и там мне сказали, что я подарил квартиру Машкову и сделал это с помощью цифровой подписи», – рассказал потерпевший радиостанции "Коммерсант ФМ".

Руководитель пресс-службы столичного управления Росреестра Ирина Березенко подтвердила, что процедура дарения была осуществлена без нарушений. По ее словам, переход права на квартиру произошел в октябре 2018 года на основании договора, составленного в простой письменной форме. В Росреестр документы были поданы в электронном виде. Они был заверены электронными подписями сторон. Расследованием дела занимается полиция, а злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

В России механизм электронного подписывания документов не так распространен, как в Эстонии, и происходит по иной схеме.

Чтобы обзавестись электронной подписью, или ЭЦП, гражданин должен посетить так называемый удостоверяющий центр и подтвердить там свою личность. Сделать это может и его представитель с доверенностью, что по всей видимости, и произошло в случае Романа, полагает руководитель центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.

Схему с подделкой ЭЦП при помощи доверенности Брауде-Золотарев назвал известной проблемой, но обычно мошенники прибегают к ней на корпоративном рынке, а история с квартирой Романа, по мнению эксперта, может быть первой в своем роде.