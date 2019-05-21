Москвич лишился квартиры из-за фальшивой электронной подписи

В России набирают популярность цифровые технологии. С их помощью хотят пресечь возможные случаи мошенничества в различных сферах, включая сферу недвижимости. Но, похоже, это удается не всегда, о чем свидетельствует история москвича по имени Роман, передает Realty.newsru.com.
О том, что доставшаяся ему по наследству квартира теперь принадлежит другому человеку, Роман узнал случайно, увидев на платежке за квартиру фамилию Машков. «Я поехал в Росреестр, и там мне сказали, что я подарил квартиру Машкову и сделал это с помощью цифровой подписи», – рассказал потерпевший радиостанции "Коммерсант ФМ".
Руководитель пресс-службы столичного управления Росреестра Ирина Березенко подтвердила, что процедура дарения была осуществлена без нарушений. По ее словам, переход права на квартиру произошел в октябре 2018 года на основании договора, составленного в простой письменной форме. В Росреестр документы были поданы в электронном виде. Они был заверены электронными подписями сторон. Расследованием дела занимается полиция, а злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
В России механизм электронного подписывания документов не так распространен, как в Эстонии, и происходит по иной схеме.
Чтобы обзавестись электронной подписью, или ЭЦП, гражданин должен посетить так называемый удостоверяющий центр и подтвердить там свою личность. Сделать это может и его представитель с доверенностью, что по всей видимости, и произошло в случае Романа, полагает руководитель центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.
Схему с подделкой ЭЦП при помощи доверенности Брауде-Золотарев назвал известной проблемой, но обычно мошенники прибегают к ней на корпоративном рынке, а история с квартирой Романа, по мнению эксперта, может быть первой в своем роде.
По мнению старшего партнера московской коллегии адвокатов "Легис Групп" Сергея Никитенкова, у потерпевшего есть хорошие шансы вернуть квартиру в свою собственность. «Мошенничество было обнаружено практически сразу. Если он не выдавал никаких доверенностей, не совершал действий, то есть была нарушена его воля, то квартира будет возвращена. Да, может быть, ее успеют перепродать, может быть, будут оспорены последующие сделки, но это просто решается в суде. Возбужденное уголовное дело будет ускорять судебный процесс», – считает Никитенков.