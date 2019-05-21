20-летний заключенный совершил самоубийство

Взятый под стражу молодой человек покончил с собой в Вируской тюрьме, сообщает Министерство юстиции.

Это второй суицид, произошедший в тюрьме в этом году. 23 февраля охранники Вируской тюрьмы обнаружили, что совершил самоубийство находившийся один в камере 19-летний молодой человек. По данным Тюремной службы Министерства юстиции, молодой человек отбывал наказание за грубое нарушение общественного порядка и преступление против собственности.

Кроме того, в этом году в тюрьмах было несколько попыток самоубийства.

3 марта служащий Вируской тюрьмы заметил, что находящийся один в камере заключенный пытается покончить с собой. Служащий предотвратил суицид. Заключенный не пострадал, его поместили в камеру, находящуюся под видеонаблюдением.

29 апреля в Таллиннской тюрьме заключенный попытался совершить суицид в камере с видеонаблюдением. Работники тюрьмы отобрали у заключенного предметы, с помощью которых он хотел покончить с собой, и он не пострадал.

4 мая один из заключенных Тартуской тюрьмы попытался лишить себя жизни. Сотрудники тюрьмы отобрали у него предметы, с помощью которых он хотел совершить самоубийство, за заключенным стали чаще следить. Он также не пострадал.