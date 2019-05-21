Забор больше не позволит гулять в Таллинне по рельсам

От Лиллекюла до Пяэскюла установят 9,3 километра забора. «Между Лиллекюла и Тонди есть старый водоотвод, который сейчас ремонтируют. Его снова откроют 2 июня, и на этом отрезке между двумя остановками есть еще одна возможность для пересечения путей», - пообещала руководитель по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес.

Между остановками "Тонди" и "Ярве" с одной стороны железной дороги есть гаражи, но с другой - огражденные забором территории предприятий, так что там стихийные места пересечения рельсов не возникли. Но все равно забор будет установлен и там.

«Больше всего вопросов вызывает, что будет у центра „Ярве“. Там мы сейчас сделали работу наполовину. Ищем вместе с самоуправлением подходящее решение, чтобы обеспечить людям проход. Мы понимаем, что это важное для людей место, к которому они хотят иметь доступ», - заверила Лиллес.

Она добавила, что Eesti Raudtee не хочет строить переходы, скажем так, в поле, напротив, хочется, чтобы к переходу с обеих сторон железной дороги вели велосипедные дорожки.

«Вопросы есть и по территории между остановками Ярве и Рахумяэ, куда мы отправляем людей с этих переходов. Там от самоуправления нужна планировка велосипедной дорожки. Такое решение мы сейчас ищем, поэтому там дорогу пока полностью не перекроем», - пообещала Лиллес.

От станции Нымме в сторону Пяэскюла также будет построен новый забор, но там больше нормальных уже построенных и обозначенных переходов, которые ограждением не закроют: «Те переходы, которые уже построены и обозначены, должны остаться, а новых переходов там не планируется. Единственным исключением является территория вокруг центра „Ярве“».

Старейшина района Нымме Грете Шилллис сказала, что построенные несколько лет назад в Хийу, Кивимяэ и Пяэскюла заборы поначалу также вызывали недовольство у жителей, когда привычные им места пересечения железной дороги были перекрыты забором с сеткой. «Заслуживает сожаления, что в Рахумяэ работы уже начались, а в строительном регистре проект еще находится в стадии производства.

Железнодорожная безопасность и удобство людей в определенных случаях неизбежно вступают в конфликт, и нужно найти разумный компромисс. Самой большой проблемой явно является отрезок, граничащий с центром „Ярве“, где в случае введения полного ограничения придется пешком или на велосипеде делать большой круг. Поскольку согласно общей планировке все равно запланировано так называемое продолжение Вильяндиского шоссе рядом с центром „Ярве“, то целесообразно было бы уже сейчас учесть и обозначить пешеходную дорожку с железнодорожным переходом», - считает Шиллис.