Фото: шесть идей, как превратить убитую хрущевку в квартиру мечты

Тесные хрущевки с маленькими кухнями и низкими потолками можно превратить в комфортные и по-настоящему красивые квартиры. Этими идеями легко воспользоваться.

1. Из двушки с тесными комнатами — просторную студию

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Хотите превратить маленькую квартиру в просторную студию? Владелец двушки в хрущевке сделал ставку на открытое пространство — все внутренние перегородки были не несущими, поэтому демонтировать их не составило труда. При желании спальню можно изолировать при помощи раздвижных дверей.

2. Ставка на скандинавский стиль

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Что делать, если у вас темная и тесная хрущевка и всего два месяца на ремонт? Владельцы этой квартиры, например, чтобы уложиться в небольшой бюджет и получить светлое и стильное пространство, сделали ставку на скандинавский стиль. Интерьер дополнили кирпичная стена и винтажная мебель.

3. Выжать максимум из четырехметровой кухни

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Просто объедините ее с гостиной, как сделали авторы этого проекта. Стол заменили барной стойкой, но с раскладной столешницей — при желании здесь поместятся с удобством до пяти человек. Столешницу также легко использовать как рабочую зону.

4. Мебель-трансформер и встроенные решения

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Как разместить все необходимое на 29 квадратных метрах? Выбирайте мебель-трансформер и встроенные решения, как дизайнер этого проекта. Диван превращается в кровать, шкаф в рабочее место, а панель для телевизора в еще одно спальное место.

5. Продуманное зонирование

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Возможно ли разместить на 30 квадратных метрах кухню, гостиную, спальню и удобные системы хранения? Планировку в этом проекте оставили от прежних владельцев квартиры и сделали ставку на продуманное зонирование. Так, кухня от гостиной визуально отделяется с помощью отделки пола и барной стойкой, а зона спальни от гостиной — раздвижной перегородкой.

6. Грамотная перепланировка

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru