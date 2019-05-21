Вт, 21.05.2019
Меня удивляет, почему однопартийцы до сих пор не заперли Юри Ратаса в какой-нибудь комнате за десятью замками. Вахур Керсна
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  • Фото: а угадайте, в каком городе Эстонии находится эта квартира?

Фото: а угадайте, в каком городе Эстонии находится эта квартира?

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ФОТО: KV.EE

Портал Kodustiil с радостью констатирует, что в Эстонии появляется все больше стильных, хорошо и дорого отремонтированных квартир. Образцы такой реновации находятся и за пределами столицы. Вот, например, эта красивая и запоминающаяся квартира. 

Эта трехкомнатная квартира находится на улице Йоала в Нарве. Она расположена в полностью реновированном историческом доме недалеко от Кренгольма. 

ФОТО: KV.EE

В этом доме только одна трехкомнатная квартира, что прибавляет объекту ценность. Квартира капитально отремонтирована и очень стильно декорирована. 

Для отделки использованы дорогие высококачественные материалы, например, камень и дерево. 

ФОТО: KV.EE

Большую эмоциональную роль в интерьере играют законсервированные кирпичные стены, что замечательно гармонирует с внешним видом старинного дома. 

Современный дизайн ванной комнаты выполнен на самом высоком уровне. Дорогая стильная сантехника отлично сочетается с отделкой стен. 

ФОТО: KV.EE

К квартире относятся также два парковочных места. 

ФОТО: KV.EE

Больше фотографий на портале KV.EE.

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