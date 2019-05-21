Фото: а угадайте, в каком городе Эстонии находится эта квартира?

Портал Kodustiil с радостью констатирует, что в Эстонии появляется все больше стильных, хорошо и дорого отремонтированных квартир. Образцы такой реновации находятся и за пределами столицы. Вот, например, эта красивая и запоминающаяся квартира.
Эта трехкомнатная квартира находится на улице Йоала в Нарве. Она расположена в полностью реновированном историческом доме недалеко от Кренгольма.
В этом доме только одна трехкомнатная квартира, что прибавляет объекту ценность. Квартира капитально отремонтирована и очень стильно декорирована.
Для отделки использованы дорогие высококачественные материалы, например, камень и дерево.
Большую эмоциональную роль в интерьере играют законсервированные кирпичные стены, что замечательно гармонирует с внешним видом старинного дома.
Современный дизайн ванной комнаты выполнен на самом высоком уровне. Дорогая стильная сантехника отлично сочетается с отделкой стен.
К квартире относятся также два парковочных места.
Больше фотографий на портале KV.EE.