Фото: смертельно опасная находка во дворе жилого дома

Вчера в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в одном из дворов деревни Вооре (Йыгевамаа) было обнаружено множество снарядов. Прибывшая на место Южно-эстонская саперная группа обнаружила свыше 50 снарядов и комплектов боеприпасов, пишет Tartu Postimees.
Снаряды и боеприпасы обнаружили в ходе раскопочных работ, связанных с канализацией. Всего в ходе раскопок было обнаружено 28 снарядов 152 мм и 29 комплектов боеприпасов. Южно-эстонская саперная группа исследовала территорию с помощью металлодетектора и убедилась, что больше боеприпасов на этой территории нет.
По предварительной оценке, это снаряды Красной армии времен Второй мировой войны. Саперы обезвредили боеприпасы.