Вт, 21.05.2019
Намного приятнее жить под щебетание птиц под деревьями на берегу лесного озера, чем в ласнамяэском панельном доме. Яанус Виханд
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  • Фото: смертельно опасная находка во дворе жилого дома

Фото: смертельно опасная находка во дворе жилого дома

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Kaevetööd. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Eero Vabamägi

Вчера в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в одном из дворов деревни Вооре (Йыгевамаа) было обнаружено множество снарядов. Прибывшая на место Южно-эстонская саперная группа обнаружила свыше 50 снарядов и комплектов боеприпасов, пишет Tartu Postimees.

Снаряды и боеприпасы обнаружили в ходе раскопочных работ, связанных с канализацией. Всего в ходе раскопок было обнаружено 28 снарядов 152 мм и 29 комплектов боеприпасов. Южно-эстонская саперная группа исследовала территорию с помощью металлодетектора и убедилась, что больше боеприпасов на этой территории нет.

По предварительной оценке, это снаряды Красной армии времен Второй мировой войны. Саперы обезвредили боеприпасы.

Найденные в Вооре снаряды.

ФОТО: Kaja Ivask

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