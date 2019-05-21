Фото: смертельно опасная находка во дворе жилого дома

Снаряды и боеприпасы обнаружили в ходе раскопочных работ, связанных с канализацией. Всего в ходе раскопок было обнаружено 28 снарядов 152 мм и 29 комплектов боеприпасов. Южно-эстонская саперная группа исследовала территорию с помощью металлодетектора и убедилась, что больше боеприпасов на этой территории нет.