Олимпийский чемпион Петерсон под угрозой ареста оплатил дорожный штраф

Пыхьяская префектура направила в Харьюский уездный суд ходатайство с требованием применить к Петерсону, не оплачивающему дорожный штраф, арест в качестве замещающего наказания, но, получив повестку в суд, чемпион предпочел побыстрее избавиться от долга.

Полиция обратилась в суд, поскольку Петерсон вовремя не оплатил свой штраф, успеха в рамках исполнительного производства не добился и судебный исполнитель.

По данным BNS, теперь полиция от своего требования откажется.