Олимпийский чемпион Петерсон под угрозой ареста оплатил дорожный штраф

Некогда известный дзюдоист, бронзовый медалист олимпийских игр в Сиднее и Афинах Индрек Петерсон поспешил оплатить дорожный штраф, опасаясь получить замещающее наказание в виде ареста, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
Пыхьяская префектура направила в Харьюский уездный суд ходатайство с требованием применить к Петерсону, не оплачивающему дорожный штраф, арест в качестве замещающего наказания, но, получив повестку в суд, чемпион предпочел побыстрее избавиться от долга.
Полиция обратилась в суд, поскольку Петерсон вовремя не оплатил свой штраф, успеха в рамках исполнительного производства не добился и судебный исполнитель.
По данным BNS, теперь полиция от своего требования откажется.
Петерсон был наказан штрафом в размере 100 евро за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.