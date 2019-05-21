Вт, 21.05.2019
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Олимпийский чемпион Петерсон под угрозой ареста оплатил дорожный штраф

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Индрек Петерсон.

ФОТО: Peeter Langovits/Postimees

Некогда известный дзюдоист, бронзовый медалист олимпийских игр в Сиднее и Афинах Индрек Петерсон поспешил оплатить дорожный штраф, опасаясь получить замещающее наказание в виде ареста, пишет Postimees со ссылкой на BNS.

Пыхьяская префектура направила в Харьюский уездный суд ходатайство с требованием применить к Петерсону, не оплачивающему дорожный штраф, арест в качестве замещающего наказания, но, получив повестку в суд, чемпион предпочел побыстрее избавиться от долга.

Полиция обратилась в суд, поскольку Петерсон вовремя не оплатил свой штраф, успеха в рамках исполнительного производства не добился и судебный исполнитель.

По данным BNS, теперь полиция от своего требования откажется.

Петерсон был наказан штрафом в размере 100 евро за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

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