"Вез для родни": мужчина попался на российско-эстонской границе с 40 кг одежды

Гражданин Латвии пытался ввезти в Россию через Эстонию незадекларированные предметы одежды с бирками различных размеров, наименований, артикулов и брендов. В багаже весом более 39 килограммов оказалось 11 наименований одежды различных размеров и расцветок: 20 женских платьев, 6 брюк, 6 брючных костюмов, 23 женские майки, 5 рубашек, 19 джемперов и других. Общее количество предметов одежды составило 95 штук.

Гражданин Латвии пояснил, что вез одежду для родственников в подарок и об изменениях в правилах ввоза товаров для личного потребления не знал, несмотря на его неоднократные перемещения на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этом году.

Возбуждено дело об административном правонарушении, назначена товароведческая экспертиза.