Latvijas Balzams: повышение акцизов в Латвии охлаждает приграничную торговлю

По словам Гейданша, из-за повышения акцизов, в этом году снижение продаж коснется алкоголя, с содержание алкоголя больше 18 процентов, что потянет за собой и охлаждение приграничной торговли.

«Конечно, потребление с Латвии сократится, поскольку здесь акциз поднялся, а в Эстонии он остался на прежнем уровне. Потребление алкоголя в Латвии начало снижаться еще в конце прошлого года и по сравнению с прошлогодними показателями, мы ждем небольшого спада», - сказал Гейданш в биржевом сообщении.

В Латвии акцизы на алкоголь ниже, чем в Эстонии, а в некоторых группах товаров и ниже, чем в Литве. По словам Гейданша, разница цен покупательской корзины сокращается, а интерес к приграничной торговле снижается: «Если человек приезжает в Латвию по какой-то иной причине, то он покупает и алкоголь, но только за алкоголем в Латвию он не поедет».

Приграничная торговля алкоголем составляет около 20 процентов всего продающегося в Латвии алкоголя. Если приграничная торговля уменьшится, уменьшатся и продажи по всей стране.