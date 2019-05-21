Кандидаты в Европарламент дискутировали в Нарве о сланцевой энергетике и русском меньшинстве Европы

Кристина Каллас считает, что у русскоязычных есть интересы, которые отличаются от интересов эстоноязычных жителей страны, и они нуждаются в своем представительстве. В то же время, Кристина Каллас не поддерживает сам принцип защиты прав национального меньшинства, поскольку он отделяет часть граждан страны от большинства населения:

“В 19-20-м веках было очень популярно говорить о защите нацменьшинств. Сейчас мы больше говорим о том, как всё-таки людям, у которых культура отличается от большинства, сохранять возможность жить своей культурой и своим языком, но не отделяя себя структурно от других - ни в отдельных школах, ни в отдельных центрах культуры, ни на отдельных рабочих местах, как это раньше было. Все вместе, в одном котле, но каждый со своей культурой, со своим языком”.

Нужен ли русскому языку официальный статус в ЕС?

Поскольку русскоязычных в Европе так много, не было бы справедливым придать русскому языку официальный статус в органах власти ЕС? Яна Тоом считает, что нужно, но в каких-то конкретных вещах, например, чтобы в Комитет по петициям Европарламента можно было обращаться и на русском.

“Нам же надо, чтобы наш человек был по идентичности европейским, - считает Яна Тоом. - А в принципе, на словах, кто защищает русских в Европе? Только Россия. Нам это, с одной стороны не нравится, а с другой стороны сами мы их защитить не хотим”.

Кристина Каллас не знает, как отнестись к такой идее, потому что непонятно, к чему это привело бы. Просто к переводу всех европейских документов и парламентских сессий на русский или к чему-то еще? По ее мнению, некий официальный статус русского языка откроет процесс, который потом трудно будет остановить: статус для своего языка потребуют многие другие нацменьшинства ЕС.

Катри Райк считает вопрос искусственным: все русские члены Европарламента говорят еще на каком-то европейском языке, а простому русскоязычному населению перевод брюссельских документов просто ничего не даст.

Федерация или союз национальных государств?

По сравнению с парламентами государств, полномочия Европарламента заметно урезаны, он даже не имеет права законодательной инициативы. Это связано с тем, что ЕС объединяет государства, а не их граждан непосредственно. Хорошо ли это?

Яна Тоом называет себя федералистом и считает, что ЕС должен стать федерацией, а Европейский парламент - полноценным парламентом. Но тут же признает, что сейчас это невозможно, потому что большинство европейцев - против.

Скорее за федеральную Европу выступает и Катри Райк.

Кристина Каллас, в свою очередь, выступает категорически против этого и ратует за сохранение отдельных национальных государств, которые, по ее словам, процветали в Европе последние двести лет.

По мнению Кристины Каллас, нация должна отделять себя от других наций, чтобы принимать решения демократическим путем. В пример она приводит солидарную систему медицинского страхования - все граждане “скидываются” в кассу, из которой оплачивается лечение того из них, кто заболел. Если круг граждан станет огромным, например расширится на все полмиллиарда жителей Европы, система перестанет работать.

“Я вам доверяю, потому что мы все эстоноземельцы. Я вам доверяю, я готова платить налоги, потому что у нас один язык, мы из одной культурной сферы и друг друга понимаем, - сказала она. - Если я должна эту систему распространять дальше, то я уже начинаю не доверять, потому что я уже не знаю этих людей, не понимаю их язык, не знаю, что они думают, какая у них культура. Такая система не будет работать”.