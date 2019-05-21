Политика превыше футбола: армянский полузащитник "Арсенала" в Азербайджан не поедет

"Арсенал" тщательно изучил все варианты участия Мхитаряна в предстоящем матче, но после обсуждения этого вопроса с футболистом и его семьей, решили, что он не поедет в Баку. Мы написали письмо в УЕФА и выражаем глубокую обеспокоенность этой ситуацией. Мы разочарованы, что такой игрок при таких обстоятельствах пропустит важный матч – финал еврокубка, что происходит очень редко в карьере футболиста", – написано в заявлении "Арсенала" на сайте.