Вт, 21.05.2019
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Отлетевшее колесо грузовика пробило лобовое стекло автомобиля: водитель не пострадал
Фото

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Разбитое окно автомобиля. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

Житель английского графства Ланкашир чудом не пострадал в результате того, что в лобовое стекло его автомобиля влетело колесо, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror.

Мужчина ехал по одной из городских трасс, и в этот момент у грузовика, двигавшегося по встречной полосе, отлетело колесо. Оно пересекло несколько рядов и пробило лобовое стекло автомобиля, встав между водительским и пассажирским креслами. На опубликованных полицией Ланкашира снимках видно, что крыша машины полностью разрушена.

Британцу чудом удалось избежать серьезных травм. Сохраняя спокойствие, он выехал на обочину. Дорожная полиция отметила выдержку водителя и назвала его «самым удачливым человеком в мире».

Сообщается, что накануне поездки водитель хотел взять с собой сына, однако в последний момент планы изменились. По словам полицейских, страшно представить, что могло бы произойти с ребенком, если бы он оказался на пассажирском сиденье.

Ранее сообщалось, что в Америке женщина попала в аварию и чудом выжила. Она провела в автомобиле пять дней без лекарств, еды и воды, прежде чем случайный прохожий обнаружил ее машину в канаве.

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