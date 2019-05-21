Партия реформ в вотуме недоверия Хельме: угрожает безопасности, лжет, не осознает ответственности

Парламентская фракция Партии реформ собирается вынести вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме. Поскольку на этой неделе заседаний парламента нет, реформисты планируют внести вотум на рассмотрение Рийгикогу на следующей неделе. Текст пояснительной записки к нему приводится ниже.
Мы выражаем недоверие министру внутренних дел Марту Хельме.
С момента вступления правительства в должность и, к сожалению, после этого министр внутренних дел Март Хельме успел нанести ущерб репутации эстонского государства, репутации ведомств, находящихся в его подчинении, и продемонстрировал своей деятельностью, что не понимает ответственности, сопутствующей должности члена правительства. Март Хельме, являясь членом правительства, вербально нападал на принципы правового государства, женщин, экспертов социальной сферы, журналистов и унижал их.
Когда стали известны подозрения в семейном насилии со стороны Марти Куузика и для расследования было возбуждено уголовное дело, министр внутренних дел заявил на пресс-конференции правительства 2 мая: «Ну, мы со своей стороны изучили эти источники и выяснили, что на самом деле знаем даже их имена, не через полицию, а, так сказать, местные члены партии – ну, Раквере – маленький город – знают, кто распространяет эти слухи». Это была угроза тем людям, которые со своей информацией обратились в прессу или в полицию.
Со стороны министра внутренних дел подобная деятельность недопустима. Препятствование насилию в близких отношениях – один из приоритетов сферы ответственности Министерства внутренних дел. Не может оставаться министром внутренних дел человек, который высмеивает тему семейного насилия.
Как заместитель премьер-министра он нанес ущерб отношениям с союзниками, безопасности и национальным интересам Эстонии, используя при принесении присяги министра знак превосходства белой расы, а также пригласив в Эстонию и приняв здесь Марин Ле Пен, позиции которой в отношении России не согласуются с прежней внешней политикой Эстонии. В результате этих шагов Эстония в зарубежных СМИ была заклеймена как фашистская страна. Это повлекло за собой урон репутации, что признают даже другие министры правящей коалиции.
Так, например, министр обороны Юри Луйк сказал 16 мая на ETV: „Этот визит Ле Пен в Эстонию был чрезвычайно прискорбен. Я совершенно с этим согласен, а тот факт, что ее принимали члены правительства, вывел данный визит на более высокий уровень. Я в этом смысле нахожусь в трудной ситуации, так как завтра должен ехать в Тапа, приветствовать там новый контингент французских войск, который прибывает в Эстонию, и неизбежно все французские СМИ будут полны новостями о визите Ле Пен. Так что ущерб репутации Эстонии здесь в любом случае есть, никуда от этого не деться».
Хотя все зарубежные СМИ упоминают этот знак расового превосходства, Март Хельме заявил на инфочасе Рийгикогу: «Не понимаю, не признаю, не извиняюсь, не позволю либералам диктовать мне, что можно и чего нельзя».
Тем не менее, представитель EKRE извинился перед Марин Ле Пен за использование этого знака. А Март Хельме, оставаясь в правительстве и лидером партии, продолжил потворствовать использованию праворадикальной риторики со стороны однопартийцев. Такая риторика наносит ущерб международной репутации Эстонии и нашим отношениям с союзниками.
На пресс-конференции 2 мая министр внутренних дел назвал президента Эстонской Республики «эмоционально разгоряченной женщиной» и оскорбил своими комментариями и президента, и женщин вообще. 19 мая в радиопередаче Март Хельме заявил, комментируя назначение на должность Керт Кинго: «… в рамках того же самого дела Марти Куузика разорались всякие феминистки и нефеминистки и стали обвинять нашу партию в том, что мы не осуждаем категорически насилие в отношении женщин. Что мы поддерживаем насилие против женщин. (…) и тогда мы подумали, что ну, хорошо, мы обведем их вокруг пальца и назначим министром вместо Марти Куузика женщину. И покудахтайте тогда».
В качестве члена правительства Март Хельме делает совершенно обычной унизительную для женщин манеру речи.
14 мая Март Хельме заявил, что у него было совещание по вопросу отмывания денег, где ему якобы сказали, что «Коалиции Партии реформ, социал-демократов и «Отечества» позволили отмыть через эстонские банки сотни миллиардов рублей, долларов, евро. (…) это дело очень-очень дурное». Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции в Риге: «Я тоже получал разные обзоры из Департамента полиции и погранохраны и финансовой инспекции. У меня нет ни одного примера, ни одного подозрения, чтобы та, иная или третья эстонская партия были как-то к этому причастны. Эти утверждения не соответствуют действительности». Таким образом, Март Хельме, являясь членом правительства, сознательно лгал.
Март Хельме предпринимал систематические нападки на журналистов. Недавно Март Хельме заявил в передаче ETV «Esimene stuudio», что корреспондент ERR в США «Мариа-Анн Рохемяэ обманывала нас и лгала нам два с половиной года». Когда члены Рийгикогу спросили об этом, министр внутренних дел был готов на инфочасе извиниться за свои слова или взять их обратно. В связи с нанесением ущерба репутации Эстонии, угрозой эстонской безопасности, постоянными оскорблениями различных групп общества, разжиганием ненависти и под большим давлением общественности министр внутренних дел должен был бы сам подать в отставку.
Ранее это было частью политической культуры Эстонии. Поскольку этого не произошло, придется вынести министру внутренних дел Марту Хельме вотум недоверия. На должность министра Эстонской Республики не подходит человек, который лжет, унижает женщин, пользуясь служебным положением, угрожает журналистам и потенциальным свидетелям в рамках уголовного дела, поведение и высказывания которого наносят урон союзническим отношениям и безопасности Эстонии и который, очевидно, не понимает ответственности, сопутствующей министерскому посту.