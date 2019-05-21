Партия реформ в вотуме недоверия Хельме: угрожает безопасности, лжет, не осознает ответственности

Мы выражаем недоверие министру внутренних дел Марту Хельме.

С момента вступления правительства в должность и, к сожалению, после этого министр внутренних дел Март Хельме успел нанести ущерб репутации эстонского государства, репутации ведомств, находящихся в его подчинении, и продемонстрировал своей деятельностью, что не понимает ответственности, сопутствующей должности члена правительства. Март Хельме, являясь членом правительства, вербально нападал на принципы правового государства, женщин, экспертов социальной сферы, журналистов и унижал их.

Когда стали известны подозрения в семейном насилии со стороны Марти Куузика и для расследования было возбуждено уголовное дело, министр внутренних дел заявил на пресс-конференции правительства 2 мая: «Ну, мы со своей стороны изучили эти источники и выяснили, что на самом деле знаем даже их имена, не через полицию, а, так сказать, местные члены партии – ну, Раквере – маленький город – знают, кто распространяет эти слухи». Это была угроза тем людям, которые со своей информацией обратились в прессу или в полицию.

Со стороны министра внутренних дел подобная деятельность недопустима. Препятствование насилию в близких отношениях – один из приоритетов сферы ответственности Министерства внутренних дел. Не может оставаться министром внутренних дел человек, который высмеивает тему семейного насилия.

Как заместитель премьер-министра он нанес ущерб отношениям с союзниками, безопасности и национальным интересам Эстонии, используя при принесении присяги министра знак превосходства белой расы, а также пригласив в Эстонию и приняв здесь Марин Ле Пен, позиции которой в отношении России не согласуются с прежней внешней политикой Эстонии. В результате этих шагов Эстония в зарубежных СМИ была заклеймена как фашистская страна. Это повлекло за собой урон репутации, что признают даже другие министры правящей коалиции.

Так, например, министр обороны Юри Луйк сказал 16 мая на ETV: „Этот визит Ле Пен в Эстонию был чрезвычайно прискорбен. Я совершенно с этим согласен, а тот факт, что ее принимали члены правительства, вывел данный визит на более высокий уровень. Я в этом смысле нахожусь в трудной ситуации, так как завтра должен ехать в Тапа, приветствовать там новый контингент французских войск, который прибывает в Эстонию, и неизбежно все французские СМИ будут полны новостями о визите Ле Пен. Так что ущерб репутации Эстонии здесь в любом случае есть, никуда от этого не деться».

Хотя все зарубежные СМИ упоминают этот знак расового превосходства, Март Хельме заявил на инфочасе Рийгикогу: «Не понимаю, не признаю, не извиняюсь, не позволю либералам диктовать мне, что можно и чего нельзя».