Комфорт при работе летом – миссия невыполнима?

Летние ключевые слова – комфорт и воздухопроницаемость. Наилучший комфорт при работе обеспечивают хорошо вентилируемые одежда и обувь. Перегрев ощущается крайне дискомфортно, но в рабочей среде он также служит и одним из основных факторов риска, из-за которого может произойти несчастный случай на работе или могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Выбор летней рабочей одежды должен соответствовать условиям труда. Если вы работаете весь день на открытом воздухе, совершая активные действия, вы можете быть одеты в рубашку с защитой от ультрафиолетовых лучей, ноги могут обтягивать функциональные рабочие брюки из высококачественной и дышащей ткани, а на ногах может быть легкая защитная обувь. Можно также надеть на голову бейсболку, чтобы предотвратить солнечный удар, а о руках можно позаботиться, надев тонкие и удобные рабочие перчатки.

Рабочие шорты или рабочие брюки длиной ¾?

Наибольший комфорт при работе в жаркую погоду обеспечат вам шорты из серии Flexi марки Snickers Workwear. Они функциональные, дышащие, удобные и очень прочные. Если вы работаете на дорогах или улицах, и вам нужно больше бросаться в глаза, выберите шорты Hi-Vis. Однако, если вы используете в своей работе наколенники, вам подойдет летний ассортимент рабочих брюк длиной ¾, которые заканчиваются карманами для наколенников.

Какие бы рабочие брюки из серии Flexi марки Snickers Workwear вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что это будет наилучший комфорт, благодаря чему ваш рабочий день станет более прохладным и в жаркую погоду. Это потому, что каждая, даже мельчайшая, деталь была тщательно продумана и выполняет свою небольшую, но важную задачу точно в нужном месте: будь то материалы с самыми разными свойствами, безупречная отделка, испытанная прочность, максимальная функциональность и эффектный дизайн.

Рубашка с УФ-защитой

В ассортименте Snickers Workwear есть легкие и дышащие рубашки с активной системой испарения (AVS). Такая рубашка дольше сохраняет тело сухим, не позволяет неприятному запаху возникать столь же легко, а также обеспечивает телу защиту от УФ-излучения. Эта рубашка хорошо сидит, быстро сохнет и красиво выглядит.

Также хорошим выбором будет рубашка из материала, созданного по технологии 37,5, которая поддерживает вокруг вашего тела оптимальный микроклимат, быстро сохнет, транспортируя пары влаги подальше от тела, а также обладает отделкой, предохраняющей от неприятного запаха пота.

Защитные сандалии или туфли с сетчатым верхом – это дело вкуса!

Летом выбирайте в качестве рабочей обуви что-то, что очень хорошо дышит на открытом воздухе, а также легко и удобно сидит на ноге. Ассортимент высококачественной обуви Cofra велик, поскольку для лета подходят как защитные туфли с сетчатым верхом и закрытым внешним видом, так и защитные сандалии – вся обувь с маркировкой S1P обеспечивает одинаковую защиту. Обращайте внимание и на материал внутренней облицовки: он может быть антибактериальным, хороший устойчивым к истиранию и впитывающим влагу. При обильном потоотделении чаще меняйте сменные стельки – так вы долго сохраните свою замечательную обувь в хорошем состоянии. Обязательно выбирайте обувь с быстрым креплением Boa® – это быстрое, удобное, надежное и безопасное крепление, вместо хлопотных шнурков.