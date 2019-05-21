Вот-вот настанет долгожданное лето, и вместе с солнышком на небе, несомненно, появятся и грозовые тучи. Разряды молнии могут оказаться фатальными для бытовой техники и электроники, пишет техноблог Digitark.
Прошлое лето выдалось “урожайным” на грозы. Только лишь у клиентов Telia из-за скачков напряжения в сети, вызванных ударом молнии, пострадало почти 1000 устройств. Было заменено 960 роутеров, а также множество сетевых разъемов, розеток и прочего оборудования. Во некоторых случаях пользователи своевременно отсоединяли провода, не дожидаясь раскатов грома, но позднее неправильно их подключали.
Важно отсоединить кабель не от устройства, а от стенной розетки. Следует отключить также интернет-кабель и все имеющиеся антенны.
НА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ СКАЧКОМ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Таким образом владельцу придется самому нести расходы по ремонту или покупке нового устройства. Заслышав раскаты грома, не поленитесь отключить от стенной розетки всю бытовую электронику. То же самое стоит сделать, если вы собираетесь надолго покинуть дом.