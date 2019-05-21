ФОТО: Digitark

Вот-вот настанет долгожданное лето, и вместе с солнышком на небе, несомненно, появятся и грозовые тучи. Разряды молнии могут оказаться фатальными для бытовой техники и электроники, пишет техноблог Digitark.

Прошлое лето выдалось “урожайным” на грозы. Только лишь у клиентов Telia из-за скачков напряжения в сети, вызванных ударом молнии, пострадало почти 1000 устройств. Было заменено 960 роутеров, а также множество сетевых разъемов, розеток и прочего оборудования. Во некоторых случаях пользователи своевременно отсоединяли провода, не дожидаясь раскатов грома, но позднее неправильно их подключали.

Важно отсоединить кабель не от устройства, а от стенной розетки. Следует отключить также интернет-кабель и все имеющиеся антенны.

НА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ СКАЧКОМ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ