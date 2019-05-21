Картина дня: трагическая гибель эстонского журналиста, вотум недоверия Марту Хельме и крупный пожар в Таллинне

В Таллинне под колесами поезда погиб известный актер и журналист

Сегодня в 10.34 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне на железнодорожном переезде Веэренни человек попал под поезд. Как уточняет Postimees, трагически погиб журналист и актер Юри Аарма. Читать далее...

Сильнейший пожар в Пеэтри: полностью выгорел склад бытовой техники

Сегодня, 21 мая, после полуночи в спасательный центр поступило сообщение о пожаре на улице Ляйки-теэ в Пеэтри. Пожарные и полиция прибыли за считанные минуты. Складское здание практически полностью выгорело. Читать далее...

Guardian об Эстонии: сексизм, расизм и нацистская экономика

«Темное теневое государство тайком управляет страной. Мудрая иммиграционная политика – это «укажи черному на дверь». Нацистская Германия была вовсе не плоха. Ни одно из этих высказываний не было бы неуместным в блогах правых экстремистов, но в Эстонии с прошлого месяца таковы взгляды министров», - именно так начинается статья в Guardian, посвященная нынешнему эстонскому правительству и входящей в него EKRE. Читать далее...

Партия реформ в вотуме недоверия Хельме: угрожает безопасности, лжет, не осознает ответственности

Парламентская фракция Партии реформ собирается вынести вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме. Поскольку на этой неделе заседаний парламента нет, реформисты планируют внести вотум на рассмотрение Рийгикогу на следующей неделе. Текст пояснительной записки к нему приводится ниже. Читать далее...

Марина Кальюранд: мы виноваты в том, что существует первая, вторая, третья и четвертая Эстония

Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Сегодня гость студии – экс-министр иностранных дел и бывший кандидат в президенты, депутат Рийгикогу (СДПЭ) Марина Кальюранд. Читать далее...

Еврокомиссия не разрешила России проводить аудит в Таллиннском аэропорту

Эстония со ссылкой на Еврокомиссию направила отрицательный ответ на запрос Министерства транспорта РФ, которое выразило желание проверить соблюдение требований авиационной безопасности в Таллиннском аэропорту. Читать далее...

Слишком маленькая зарплата: Трудовая инспекция призвала к порядку 1400 предприятий

В прошлом году Трудовая инспекция вместе с Налогово-таможенным департаментом направила предписания 1406 предприятиям, осуществляющим перевозки, уровень зарплат в которых был ниже установленной в коллективном договоре ставки, то есть менее 620 евро. По истечении шести месяцев зарплата выросла у половины работников компаний, получивших предписания. Читать далее...

Русскоязычные избиратели отомстили центристам