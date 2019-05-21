Водители трамваев работают в нечеловеческих условиях, а пассажиров травят?

Обратившийся в редакцию водитель пожаловался сразу на несколько аспектов, часть которых касается водителей, а один напрямую связан с пассажирами. Прежде всего он сообщил, что трамваи вообще не ремонтируют, и он очень обеспокоен техническими неисправностями, которые «не устраняются вообще».

«У каждого трамвая помимо путевого листа и расписания движения существует книжка, в которую записываются технические неисправности. Если работник пишет, что, например, „не регулируется сидение“, то техники отписываются – „Kõik on korras“. Cидеть семи-восьмичасовую рабочую смену в неудобном положении весьма проблематично - затекают ноги. Или, например, зимой примерно в 90 процентах трамваев модификации „KT-6“ не отапливается кабина водителя», - рассказал водитель.

Объяснил он и причину, по которой решил обратиться в СМИ: «Последней каплей стал тот факт, что на линию выпустили старый трамвай с бортовым номером „104“. Его оклеили рекламной пленкой и отправили на линию. И все бы ничего, но трамвай, как мне кажется, представляет собой угрозу здоровью пассажиров. Весь трамвай покрыт черной плесенью! Администрации все равно».

Такие пятна можно видеть на оконных рамах трамвая, перевозящего пассажиров. ФОТО: Архив читателя.

Приложенные фотографии заставили задуматься – а все ли так радужно и благополучно, как может показаться на первый взгляд? Например, отвечая на наш запрос, руководитель трамвайной службы TLT AS Андрес Вяэн прежде всего напомнил о результатах исследования, проведенного в конце прошлого года фирмой Turu-uuringud AS. Тогда таллиннцы оценили столичные трамваи на 4,6 по пятибалльной системе. Из исследования следует, что удовлетворенность разными видами транспорта по-прежнему остается на высоком уровне, а лучшим из них стал трамвай, которым довольны 88 процентов участников опроса.

Кроме того, на вопрос, стало ли за последний год приятнее ездить на общественном транспорте, 68 процентов ответивших сказали, что именно на трамваях им стало ездить приятнее (в том числе 40 процентов сказали, что намного приятнее): «Настолько высоко оценка горожан рельсового транспорта еще никогда не поднималась».

Но, опросы опросами, а нам нужно разобраться с жалобой водителем. Например, на то, что трамваи вообще не ремонтируют. «Технически неисправный трамвай на линию не выйдет. Если на линии выявится серьезная поломка, трамвай снимается с маршрута и заменяется запасным, - ответил директор. - Кроме того, на линиях выборочно проверяется состояние трамваем и манера езды водителя. В каждом трамвае есть специальная книга, в которую водитель вносит свои отметки и мелких проблемах, которые исправляются, когда трамвай возвращается в депо».

А как насчет холодных водительских кабин? «Использование отопления салона обозначает договор об общественном обслуживании в перевозке пассажиров, который предусматривает, что при температуре на улице ниже пяти градусов тепла, салон должен быть отоплен минимум до +5, а при температуре на улице выше десяти градусов, отопление нужно отключить, - объяснил Вяэн. - Мы следуем предписаниям, обеспечивающим лучшие условия для пассажиров. Отопление можно включить в режиме полной или половинной мощности. Климат-контроль трамваев CAF работает автономно, как и любое управление, осуществляемое через компьютер. У всех трамваев KT-6 в кабинах водителей установлены отопительные приборы с мощностью 8 KW, и без них пользоваться трамваем нельзя. Кабина отоплена и утеплена. Если водитель не выберет режим, отвечающий внешней температуре, произойдет перегрев и электроника заблокирует отопление».

Как убирают трамваи? «Чистка трамваев проходит ежедневно и включает в себя как сухую (подметание, уборка пыли), так и влажную уборку полов. Трамваи, работающие в часы пик, убираются в течение дня два раза».

Но у нас есть фото трамвая с бортовым номером 104, где на рамах окон видно нечто, очень похожее на плесень!

Трамвай с бортовым номером "104" стал последней каплей в чаще терпения водителя. ФОТО: Архив читателя.

«Трамвай „104“, который показан на фото, был снят с линии в марте этого года и находится на плановом ремонте. Плесени в трамвае нет и быть не может, поскольку его не выпустили бы на линию. То, что вы видите на фото - это пятна, возникающие при окислении изготовленных из алюминия оконных рам, а не плесень».