Телепередача «Радар», выходящая на Kanal 2, прекращает свою деятельность

По словам генерального продюсера телеканалов концерна Postimees Grupp Каспара Кальяса сказал, что решение о закрытии «Радара» принималось с тяжелым сердцем, поскольку команда передачи безгранично профессиональна, а предлагаемые темы всегда находили широкий отклик.

«Но поскольку Kanal 2 позиционирует себя как явно развлекательный коммерческий канал, то в новый сезон осенью мы хотим войти с большим количеством именно развлекательных программ», - объяснил Кальяс.

Он добавил, что Postimees Grupp, конечно, хочет предложить прекрасной команде «Радара» работу в других подразделениях медиа-группы.

По словам члена правления концерна Неле Лаев, «Радар» значительно обогащал телевизионный ландшафт Эстонии, помогая представлять общественности всё больше скрытых узких мест, и внес значительный вклад в подъем Kanal 2 на верхние строчки рейтинга коммерческих каналов: «Я благодарю авторов „Радара“ за ценный вклад».