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  • Телепередача «Радар», выходящая на Kanal 2, прекращает свою деятельность

Телепередача «Радар», выходящая на Kanal 2, прекращает свою деятельность

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Заставка программы "Радар".

ФОТО: Кадр из видео

Передача журналистских расследований «Радар», выходящая на телеканале Kanal 2, в июне выйдет в эфир с последними сюжетами и прекратит свою деятельность, пишет Postimees.

По словам генерального продюсера телеканалов концерна Postimees Grupp Каспара Кальяса сказал, что решение о закрытии «Радара» принималось с тяжелым сердцем, поскольку команда передачи безгранично профессиональна, а предлагаемые темы всегда находили широкий отклик.

«Но поскольку Kanal 2 позиционирует себя как явно развлекательный коммерческий канал, то в новый сезон осенью мы хотим войти с большим количеством именно развлекательных программ», - объяснил Кальяс.

Он добавил, что Postimees Grupp, конечно, хочет предложить прекрасной команде «Радара» работу в других подразделениях медиа-группы.

По словам члена правления концерна Неле Лаев, «Радар» значительно обогащал телевизионный ландшафт Эстонии, помогая представлять общественности всё больше скрытых узких мест, и внес значительный вклад в подъем Kanal 2 на верхние строчки рейтинга коммерческих каналов: «Я благодарю авторов „Радара“ за ценный вклад».

Впервые вышедший в эфир осенью 2014 года «Радар» в последний раз покажет свои сюжеты зрителям Kanal 2 18 июня.

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