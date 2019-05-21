Стали известны подробности сегодняшней трагедии на железнодорожном переезде

Журналист радио Kuku брал интервью у Танеля Паюмаа до полудня, когда еще не было известно, что на железнодорожном переходе Веэренни погиб актер и журналист Юри Аара.

По словам Паюмаа, велосипедист ехал со стороны Ярвевана-теэ по направлению к центру и стал пересекать на велосипеде железную дорогу. Мужчину сбил поезд и он погиб на месте происшествия. По первоначальным данным, на нем не было шлема.

Паюмаа обратил внимание на то, что на железнодорожном переходе Веэренни расположены специальные ограждения, которые предназначены для того, чтобы на велосипеде проехать было нельзя, его нужно вести за собой.

Юри Аарма ехал на электрическом велосипеде и, по оценке Паюмаа, это также могло рассеять его внимание, поскольку такой велосипед управляется с помощью кнопок, что отвлекает внимание от окружающего.

Железнодорожный переход Веэренни раньше был предназначен для автомобилей, а когда был готов перекресток Юлемисте, переход закрыли для машин и теперь он предназначен для пешеходов и велосипедистов.

Это уже 41-й несчастный случай с велосипедистом в этом году. Сегодняшний инцидент был первым в этом году, закончившимся гибелью велосипедиста. В прошлом году за этот же период произошло 32 аварии с участием велосипедистов.

Паюмаа подчеркнул, что велосипедисты должны хорошо знать правила дорожного движения, хотя для езды на велосипеде права не нужны. «Чаще всего велосипедист слишком доверяет зебре. У велосипедиста нет на пешеходном переходе никаких более значительных, чем у пешеходов, преимуществ перед автомобилями», - подчеркнул он.

По словам Паюмаа, велосипедисту не стоит любой ценой добиваться соблюдения его прав, поскольку речь, как правило, идет о менее защищенном участнике движения, который в случае аварии пострадает сильнее. Он добавил, что в последнее время участились столкновения велосипедистов или велосипедиста и пешехода.

Также, по словам Паюмаа, всегда нужно носить шлем, который может спасти жизнь. Он подчеркнул, что никогда нельзя терять бдительность и всегда, пересекая железную дорогу, следует убеждаться в том, что поезд не приближается. «При пересечении железной дороги советую всегда сходить с велосипеда и никогда не использовать во время езды смартфон и не слушать музыку в наушниках», - сказал он.