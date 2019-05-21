Галерея: нереальная лестница и белоснежные интерьеры особняка в Бостоне

Архитектурный и дизайнерский шедевр — так можно описать эту великолепную современную резиденцию в Бостоне от студии Steven Harris Architects. Просторные комнаты дома с роскошным настенным декором в виде элегантной лепнины и молдингов похожи на помещения изысканной галереи, куда приходят, чтобы наслаждаться произведениями искусства. Особенно впечатляет нереально красивая лестница необычных изогнутых форм — особенно эффектно она смотрится сверху.