Вт, 21.05.2019
Намного приятнее жить под щебетание птиц под деревьями на берегу лесного озера, чем в ласнамяэском панельном доме. Яанус Виханд
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  • Галерея: нереальная лестница и белоснежные интерьеры особняка в Бостоне

Галерея: нереальная лестница и белоснежные интерьеры особняка в Бостоне

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С помощью блога об интерьере Pufik мы путешествуем по миру и рассматриваем шедевры дизайнеров интерьера. Сегодня смотрим особняк в Бостоне с необычной лестницей.

Архитектурный и дизайнерский шедевр — так можно описать эту великолепную современную резиденцию в Бостоне от студии Steven Harris Architects. Просторные комнаты дома с роскошным настенным декором в виде элегантной лепнины и молдингов похожи на помещения изысканной галереи, куда приходят, чтобы наслаждаться произведениями искусства. Особенно впечатляет нереально красивая лестница необычных изогнутых форм — особенно эффектно она смотрится сверху. 

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