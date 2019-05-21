Строительство улицы Рейди – приоритет 2019 года

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что строительство улицы Рейди является в этом году приоритетным проектом, а ход строительных работ нужно держать под постоянным контролем в условиях напряженного городского движения, передает Раэпресс.
Михаил Кылварт подчеркнул, что строительство улицы Рейди, согласно первоначальным планам, должно было завершиться весной 2020 года, но на сегодняшний день представитель предпринимателя, осуществляющего работы, пообещал завершить их в декабре нынешнего года. «Также очень важно то, как строительство улицы Рейди повлияет на дорожное движение летом, во время празднования юбилея Праздника песни и танца, а также какой будет ситуация к 1 сентября. В случае, если все будет идти по плану, к 1 сентября мы сможем открыть улицу Рейди на участке от D-терминала до перекрестка у памятника «Русалка», что снизит загруженность дорог, характерную для начала учебного года. В то же время предстоит продолжить переговоры с представителями портов, чтобы избежать перегруженности улицы большегрузами», – сказал Кылварт.
Строитель порадовал также обещанием, что строительные работы не будут препятствовать шествию Певческого праздника.
Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Калле Кландорф, представители Таллиннского коммунального департамента и строительных фирм совершили объезд таллиннских инвестиционных объектов. Продолжительная остановка была сделана на улице Рейди, где помимо проезжей части появится променад, парковые зоны с местами для отдыха и велосипедные дорожки.
Строительные работы осуществляют KMG Inseneriehituse OÜ и Verston OÜ. Общая стоимость работ составляет приблизительно 40,8 миллиона евро. Софинансирование оказывают предприятия AS Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ и AS Tallinna Sadam.