Huawei. ФОТО: TYRONE SIU / REUTERS

Кризис вокруг компании Huawei, который в понедельник привел к обвалу бирж и панике инвесторов, смягчился. Администрация президента США Дональда Трампа согласилась дать американским компаниям отсрочку в три месяца до введения ограничений на торговлю с Huawei. Европейские и российские рынки в этот вторник растут на фоне ослабления торговых споров.

Торговая война между Китаем и США в последние несколько дней дошла до технологического сектора. Компания Google заявила, что смартфоны китайского производителя Huawei будут отключены от обновлений операционной системы Android и некоторых приложений.

Экономисты говорят о том, что новый виток противостояния между США и Китаем может привести к потерям для всего мирового технологического сектора и замедлит развитие систем связи нового поколения 5G.

Решение Google связано с тем, что министерство торговли США на прошлой неделе внесло Huawei в "черный список" компаний. Министерство объяснило, что деятельность компании противоречит "интересам национальной безопасности США".

Теперь американским производителям придется получать специальную лицензию для того, чтобы поставлять Huawei и связанным с ней компаниям какое-либо оборудование.

Администрация Трампа вечером в понедельник согласилась дать отсрочку на три месяца для введения санкций в отношении Huawei. Министерство торговли США выдало лицензию, которая разрешила американским компаниям поставлять оборудование и технологии. В заявлении министерства говорится, что лицензия необходима для поддержания работы оборудования Huawei, а отсрочка нужна администрации, чтобы решить, что делать в долгосрочной перспективе. Через 90 дней министерство торговли страны может ее продлить, а может и отказаться это сделать.

Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью китайским государственным СМИ заявил, что отсрочка не будет иметь существенного влияния на компанию, так как она уже подготовилась к запрету со стороны США. Китайский бизнесмен заявил, что отказаться от американских чипов будет непросто, но если возникнет их нехватка, то у них есть, где взять недостающие комплектующие. По словам Жэня, текущая политика США недооценивает силу Huawei.

Google стала первой компанией, которая открыто признала, что ограничила сотрудничество с Huawei. Но экономисты и аналитики полагают, что вслед за Google подобные ограничения будут вынуждены ввести и другие американские компании, например, производители микросхем.

Это станет ударом по американскому технологическому сектору и изменит устоявшиеся мировые цепочки поставок оборудования. Публично они пока не подтверждают, что какие-либо ограничения уже введены.

В понедельник новость об американских мерах против Huawei спровоцировала обвал. Американский индекс Nasdaq Composite, в который входят в основном технологические компании, на торгах утром в понедельник упал более чем на 1%. В минусе к вечеру понедельника оказались и европейские и азиатские биржи, а индекс Московской биржи снизился примерно на 0,1% к 17:40 мск.

Китайский рынок акций опустился до трехмесячных минимумов, отмечает Маккиннон. А курс доллара приближается 7 юаням, что может привести, например, к "неконтролируемому оттоку капитала с китайского рынка", пишет он.

Русская служба Би-би-си разбиралась, кто пострадает и кто выиграет от ситуации с компанией Huawei.

Прямой удар

Производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom также сообщили сотрудникам, что больше не будут поставлять оборудование для Huawei, пишет агентство Блумберг. Эти компании разрабатывают различные продукты и программное обеспечение, в том числе для мобильных телефонов.

Русская служба Би-би-си направила запрос в эти компании. В Intel заявили, что каких-то официальных заявлений по этому поводу пока нет. В Xilinx Би-би-си сообщили, что знают о решении министерства торговли США в отношении Huawei. "Мы сотрудничаем. Но пока у нас нет никакой дополнительной информации", - сообщили в пресс-службе.

Под ударом также может оказаться крупнейший американский производитель чипов - компания Micron Technology, пишет Блумберг. В компании Micron Би-би-си сообщили, что следят за тем, как развивается ситуация вокруг Huawei. "Micron уважает и выполняет все законы и регулирование в США и других странах, в которых мы работаем", - сообщили в пресс-службе.

Ситуация может оказаться еще более серьезной. "С большой вероятностью импорт [американских] технологий в Китай будет серьезно ограничен", - предполагает старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент" Исуф Ацканов. По его мнению, пострадают от этого американские производители полупроводников и в целом оборудования.

Система Android на уже выпущенных смартфонах Huawei не будет обновляться. Это касается не обычных приложений, а только тех настроек системы, которые связаны с ее безопасностью. Обычно Google информирует производителей о выявленных уязвимостях и рассылаеткоды для их устранения за месяц до того, как публично об этом объявляет. За это время производители успевают исправить ошибки и провести необходимые тесты.

Теперь же Huawei будет узнавать об уязвимостях вместе с широкой публикой, и у компании больше не будет возможности заранее протестировать систему безопасности. А значит, он будет исправлять ошибки лишь спустя какое-то время. В теории это может привести к проблемам с безопасностью.

Для новых телефонов будет ограничен доступ к магазину GooglePlay и некоторым приложениям вроде YouTube, GoogleMaps, GoogleDrive и других. Доступ к ним можно будет получить через браузер, а не приложения. На телефоны можно будет установить аналоги от других производителей, но их функционал может быть ограничен.

В Huawei сообщили, что компания предпочитает работать с Android, но в качестве плана Б она разработала собственную операционную систему.

Дейнека считает, что в перспективе эта ситуация может привести к снижению доли Google на рынке. "Прецедент с Huawei, несомненно, стимулирует производителей смартфонов к разработкам собственных операционных систем", - полагает он.

Удар "рикошетом"

"Неприятный "рикошет" от этой истории, по нашему мнению, может также ждать и Apple", - продолжает Дейнека. В Китае продажи компании и так снижаются, а претензии США к Huawei могут привести даже к бойкоту американских смартфонов там.

"В целом весь сектор технологий может просесть на опасениях дальнейших ограничений бизнеса с другими китайскими компаниями", - считает Ацканов. Тем более, в Китае уже были ограничены продажи отдельных моделей Apple, напоминает он.

Дейнека также отмечает, что Huawei является одним из лидеров в развитии сетей 5G. Развертывание таких сетей может замедлиться, полагает он.

Маккиннон отмечает, что еще одним косвенным последствием этого конфликта и в целом торговой войны между США и Китаем станет ухудшение перспектив мировой экономики. Однако в докладе экономиста говорится, что в целом последствия для мировой экономики будет незначительными.

Тем не менее, многие экономисты уже начали снижать прогнозы по росту мировой экономики. МВФ, например, в начале апреля спрогнозировал рост мировой экономики на уровне 3,3% - это самое низкое значение за 10 лет. Напряженность в торговых отношениях стала одним из ключевых рисков.

Кто будет в выигрыше?

Ряд компаний все же окажется в выигрыше от ситуации с Huawei. Ацканов считает, что выиграют производители полупроводников за пределами США. В пример он приводит китайские компании из этого сектора, которые показывают рост.

Bloomberg пишет, что европейские производители полупроводников и чипов заявили, что продолжат поставлять их Huawei.

Huawei является вторым после Samsung (23%) производителем смартфонов в мире с долей в 19%, полагает Дейнека. У Apple всего 11,7%. "В России на долю Huawei приходится около 29%, на Samsung - 24,8%, на Apple - 12%", - добавляет экономист. Он также ожидает, что пользователи могут испугаться проблем с ПО и начать покупать другие смартфоны - Samsung, Xiaomi или Vivo.