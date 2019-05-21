Минэкономики рассмотрит возможность приватизации Nordica

MKM считает возможным рассмотреть отчуждения в будущем мажоритарных или миноритарных долей в Nordic Aviation Group и Transpordi Varahaldus и в этом году проанализирует необходимость сохранения доли в авиационных предприятиях, сообщается в составленном министерством документе.

Стратегическая цель владения долей в Nordica — получать доход владельца, обеспечивая в числе прочей коммерческой авиационной деятельности авиасообщение между Эстонией и европейскими центрами. Nordica — коммерческое объединение, преследующее в первую очередь подчиненные коммерческим интересам цели, а также цели, служащие публичному интересу, говорится в документе.

Также в документе отмечается, что при достижении коммерческих целей коммерческое объединение должно следить за тем, чтобы было обеспечено устойчивое управление объединением.

Цель доли государства в Transpordi Varahalduse OU – действовать в качестве инвестиционного предприятия в транспортном секторе, приобретать или владеть с этой целью авиатранспортом или прочим имуществом и сдавать их в аренду на рыночных условиях. MKM считает возможным отчуждение мажоритарной или миноритарной доли и в этой государственной компании.